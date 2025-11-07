News

Fs, Tanzilli: “Nostro focus è sull’Italia, andiamo all’estero se ci chiamano”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La nostra proiezione è anche verso l’estero, ma il nostro focus è sull’Italia. Siamo un’azienda pubblica di totale proprietà dello Stato e il nostro primo compito è di pensare al sistema Paese. Poi, non c’è un Paese specifico su cui ci vogliamo concentrare. Spesso veniamo chiamati, e non siamo noi che entriamo in un Paese mettendo piede in casa altrui senza essere invitati”. Lo ha detto il presidente del Gruppo Fs Tommaso Tanzilli, alla presentazione della mostra che celebra i 120 anni di Ferrovie dello Stato a Palazzo Venezia a Roma, rispondendo a chi gli chiede se il Gruppo ha nuovi progetti verso l’estero. 

cultura

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, stretta Ue su visti a cittadini russi...

MotoGp, Alex Marquez il più veloce nelle prime...

Tesla e i mille miliardi di Musk, ‘stipendio’...

Sinner, Kafelnikov sulla vita privata: “Spero che ragazze...

Gino Cecchettin: “Turetta? Sterile combattere quando la guerra...

Droga, Mattarella: “Tragedia che richiede impegno corale e...

2G Italia a Ecomondo, cogenerazione motore della transizione

Pallavolo, Berruto: “Torno ad allenare, sarò ct della...

Scintille Dalla Palma-Setta, lo stylist: “Mai più ospite...

Hackathon Synlab, vince Alma-Care soluzione digitale per invecchiare...