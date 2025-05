Formula 1, Gp Imola: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in Italia con il Gran Premio di Imola. Da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio il Circus fa tappa in Emilia Romagna per il primo appuntamento europeo della stagione. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna si correrà sul celebre circuito Enzo e Dino Ferrari: si riparte dal dominio McLaren in questo primo scorcio di stagione. Oscar Piastri si è già aggiudicato 4 gare, le ultime 3 consecutive (Bahrain, Arabia Saudita e Miami). Il compagno di squadra Lando Norris ha aperto le danze con la vittoria all'esordio in Australia. In classifica comanda proprio Piastri con 131 punti, seguito da Norris a 115. Al terzo posto ecco il campione del mondo in carica, Max Verstappen, con 99 punti. Arrancano le Ferrari di Charles Leclerc (quinto con 53 punti) e Lewis Hamilton (settimo con 41 punti). Dalle prove libere alla gara, passando per le qualifiche, ecco il programma, gli orari e dove vedere le diverse sessioni del Gran Premio di Imola.

Da oggi, giovedì 15 maggio, a domenica 18 maggio, la Formula 1 fa tappa in Emilia Romagna per il Gran Premio di Imola. Venerdì 16 maggio si scende in pista con la prima sessione di prove libere alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 ci sarà invece la terza sessione di libere, prima delle qualifiche alle 15. Il Gp partirà domenica alle 15. Ecco il programma del weekend.

Venerdì 16 maggio

13.30: prove libere 1 Ore 17: prove libere 2

Sabato 17 maggio

Ore 12.30: Prove Libere 3 Ore 16: qualifiche

Domenica 18 maggio

Ore 15: gara Tutti gli appuntamenti del Gp di Imola saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro, gratis e in diretta su Tv8. —[email protected] (Web Info)