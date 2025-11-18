Fedez, il manager di Luis Sal attacca: “Ci fai schifo, non ti dà retta nemmeno il cane”

(Adnkronos) –

Si accende lo scontro tra Fedez e Luis Sal. Dopo il video del rapper che accusava l’ex amico di averlo denunciato di plagio per ‘Pulp Podcast’, troppo simile a ‘Muschio Selvaggio’, a mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il manager dello youtuber, Riccardo Vignola. “Siamo stati perennemente zitti perchè 1. Ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada, 2. Perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque”, ha scritto Vignola in una serie di storie Instagram dirette a Fedez.

“Ci hai portato in tribunale, denigrato, rotto il c***o in ogni modo possibile con il tuo potere (perché purtroppo ancora qualcuno ti dà retta), ci hai continuato a chiedere soldi/percentuali/soldi derivati da sponsor e provato in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote, oltre a farci perdere un sacco di tempo e a dire cazzate su Luis”, ha continuato.

“Lo tiri fuori ora chiaramente perché non sai più chi dissare nelle canzoni o cosa inventarti, dato che non ti dà retta neanche il tuo cane, e tutti hanno capito cosa sei e quanto tu faccia c****e come essere umano (se così puoi essere definito). Tu continua a buttare m***a addosso, ormai siamo abituati, occhio solo agli schizzi che tornano indietro a forza di lanciarne”.

E ancora: “Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip, ama commentare sotto le m*******e che dici e devi continuamente alimentarlo per far sì che il fuoco non si spenga». “Io lo ammetto eh, noi non siamo bravi come te a fare questo gioco perché non siamo come te per fortuna e in questo vincerai sempre tu in quanto a numeri e riscontro, ma almeno una pizza o un viaggio con i miei amici io posso farmelo”, ha concluso Vignola.

“Il buon Luis Sal, insieme al suo entourage, ci ha denunciato, sostenendo che ‘Pulp Podcast’ sia un plagio di ‘Muschio Selvaggio'”, aveva raccontato Fedez in un video pubblicato sulla pagina Instagram del podcast, “vorrebbero ricevere i denari che abbiamo guadagnato facendo questo podcast. Oggettivamente è folle la richiesta da parte di Luis”.

Poi Fedez si era rivolto direttamente allo youtuber: “Se tu non eri quello interessato al denaro, perché adesso devi cagare il c***o a casa nostra e chiederci soldi di cose che stiamo facendo noi e di cui tu non hai il minimo merito. Anzi hai solo il merito di averci fatto iniziare da zero da una salita dieci volte più ripida di quella che doveva essere, di questo io ti ringrazio perché caratterialmente mi ha forgiato questa cosa”.

“Credo Luis che tu debba fare pace con il rapporto che hai col denaro, sei solito a fare queste cause per cercare di racimolare dei denari. Non l’hai fatto solo con me, l’hai fatto anche con persone che incredibilmente, senza senso di vergogna e dignità, poi fingono pure di essere tuoi amici in pubblico, non funziona così con noi. Dovresti saperlo”, aveva concluso il rapper.

Pronta la replica di Luis Sal: “Pulp ha risposto alla sua stessa causa, a cui noi avevamo risposto in vari punti. Loro hanno preso due o tre punti e ci hanno fatto un video perché sanno che le persone si fermano alla copertina e non approfondiscono”, ha spiegato in una live.

“Io quando ho preso Muschio l’ho preso per il valore che aveva prima, al di là del potenziale che può avere in futuro. Lui mi ha offerto una cifra a cui io ho detto no e allora mi sono ripreso Muschio, che mi è stato affidato da un giudice”, ha concluso Luis Sal.

