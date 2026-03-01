FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) –

LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del ‘gara bilaterale’ al Festival – così come l’ha ribattezzata Elettra Lamborghini – si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026.

1. Lda e Aka 7even – 780 punti

2. Bambole di pezza – 570 punti

3. Sal Da Vinci – 520 punti

4. Samurai Jay – 512 punti

5. Dargen D’Amico – 484 punti

6. Ditonellapiaga – 460

7. Elettra Lamborghini – 427 punti

8. Eddie Brock – 420 punti

9. J-Ax – 411 punti

10. Sayf – 405 punti

11. Leo Gassmann – 366 punti

12. Ermal Meta – 344 punti

13. Arisa – 325 punti

14. Malika Ayane – 298 punti

15. Fulminacci – 282 punti

16. Serena Brancale – 266 punti

17. Fedez e Masini – 240 punti

18. Luchè – 237 punti

19. Levante – 218 punti

20. Enrico Nigiotti – 211 punti

21. Tommaso Paradiso – 208 punti

22. Michele Bravi -207 punti

23. Maria Antonietta e Colombre – 199 punti

24. Mara Sattei – 198 punti

25. Nayt – 175 punti

26. Patty Pravo – 173 punti

27. Tredici Pietro – 164 punti

28. Francesco Renga -135 punti

29. Raf – 130 punti

30. Chiello – 80 punti

