News

Esce fuori strada e finisce in un canale, 40enne muore a Serrenti in Sardegna

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un automobilista di quarant’anni è morto nel sud Sardegna in un incidente. L’uomo, un agricoltore di Samassi, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Provinciale 56. All’uscita di Serrenti il mezzo è uscito fuori di strada e, dopo aver attraversato la vegetazione, ha finito la sua corsa in un canale. Quando sono intervenuti i soccorritori per il quarantenne non c’era più niente da fare. I vigili del fuoco sono occupati del difficoltoso recupero del mezzo mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli-Sassuolo Primavera, giocatore aggredisce arbitro. Cos’è successo

Lecce-Cremonese 2-1: colpo salvezza dei giallorossi, caos e...

Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio...

Petrolio finisce nelle fogne, strade di Teheran in...

Paralimpiadi Milano Cortina, Perathoner primo oro per l’Italia

Ucraina, l’analisi di Putin: “Crisi colpa di errore...

Meloni, pomeriggio a Tivoli da mamma: in tribuna...

Il nuovo elogio di Trump a Meloni diventa...

Acidini e Jatta: “Su nuove attribuzioni Michelangelo serve...

Genova, diciassettenne accoltellato alla schiena in centro storico