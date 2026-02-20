News

Enti locali, Manfredi (Anci): “Su attuazione Pnrr da piccoli comuni performance come grandi città”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Abbiamo avuto un dato molto importante nell’attuazione del Pnrr per i piccoli comuni, hanno avuto le stesse performance delle grandi città ed è un fattore che conferma la presenza di straordinarie potenzialità. Dobbiamo continuare a investire sulle infrastrutture nei piccoli comuni, quindi rifinanziando il fondo dei comuni che garantisce continuità”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e presidente di Anci, Gaetano Manfredi, intervenuto agli Stati Generali dei piccoli comuni dell’Anci. 

“Vanno rafforzate le competenze, ma vanno anche valutate le azioni positive di affiancamento tecnico e amministrativo che sono state realizzate con il Pnrr; tutto ciò potrebbe far diventare questa esperienza da straordinaria a ordinaria. Abbiamo siglato un accordo insieme ai comuni per favorire dinamiche di unione tra loro; questo è un tema che sicuramente può costituire una potenziale soluzione ai tanti dei bisogni che hanno i comuni di dimensioni ridotte”, ha concluso Manfredi. 

