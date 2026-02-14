News

Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – A poco più di 14 mesi dal malore in campo durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato finalmente in campo. Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo con la maglia del Watford nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End.  

L’ex giocatore viola è sceso in campo con la maglia numero 15 e ha giocato complessivamente 11 minuti del match che si è concluso sul punteggio di 2-2. Bove, visibilmente emozionato, al termine della partita ha raggiunto la tribuna per abbracciare Martina, la sua ragazza. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Serie A, oggi Inter-Juventus – Diretta

Lione, morto il militante di estrema destra aggredito

Telefonata Tomba-Braathen dopo l’oro a Milano Cortina: “Lucas,...

Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal...

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos’è...

Danimarca e Usa sul ghiaccio, a Milano Cortina...

Roma, allarme per valigia abbandonata in via del...

Primo suicidio assistito in Piemonte, 40enne morto a...

Referendum giustizia, il sondaggio: 3 scenari, la chiave...

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel...