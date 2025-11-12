News

È morto Franco Orsi, l’ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore aveva 59 anni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – È morto all’età di 59 anni l’ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore, in provincia di Savona, Franco Orsi. Il politico, eletto con Forza Italia, che aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente della Regione dal 2000 al 2005, ha avuto un malore che si è rivelato fatale ieri sera, nella sua abitazione di Sassello.  

Lo ricorda il presidente di Regione Liguria Marco Bucci: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore”. “Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio – prosegue Bucci -, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Psicofarmaci a bambini e ragazzi, è allarme? Cosa...

Magnini, l’ironia dopo lo scontro con la giuria...

Aestetica 2025: oltre 44.000 visitatori e 160 aziende...

Napoli, infortunio per Anguissa: quando torna in campo

Camera, question time oggi con i ministri Calderoli,...

Nassiriya, Mattarella e Meloni ricordano i caduti:”Non dimenticheremo...

Chi l’ha visto, stasera 12 novembre su Rai...

Gomme invernali o catene a bordo, dal 15...

La profezia di Musetti nel 2020: “Dove sarò...

Sanremo Giovani, ecco i primi finalisti: Antonia, La...