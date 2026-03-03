News

Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Como sfida l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, martedì 3 marzo, i larensi ospitano i nerazzurri – in diretta tv e streaming – nell’andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Fabregas arriva dalla vittoria per 3-1 in campionato contro il Lecce, mentre quella di Chivu ha battuto 2-0 il Genoa. 

 

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter è in programma oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu 

 

Como-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Canale 5. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Trump: “Usa pronti per guerra lunga, non...

Attacco all’Iran, cosa fa l’Europa: le posizioni di...

Attacco in Iran, l’analisi del generale Tricarico: “Drone...

Diplomazia e sicurezza, gli obiettivi di Meloni dopo...

Luna di sangue, oggi l’eclissi totale: cos’è e...

Salire (e scendere) le scale fa bene anche...

“Sessant’anni di Lazio”, un libro per ‘Bob’ Lovati

“Wow, c’è un missile in cielo”, il video...

Morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra...

Trump e il collo arrossato, la foto riaccende...