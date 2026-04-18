News

Cobolli in finale Atp Monaco, Zverev battuto in 2 set

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Flavio Cobolli vola in finale nel torneo Atp di Monaco. L’azzurro, testa di serie numero 4, in semifinale batte il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 1 , per 6-3, 6-3 oggi 18 aprile. Cobolli, dopo l’exploit contro il numero 3 del mondo, attende in finale il vincente della seconda semifinale tra lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del tabellone, e lo slovacco Alex Molcan. Cobolli va a caccia del quarto titolo della carriera e del secondo stagionale dopo quello vinto a Acapulco. In attesa della finale, raggiunta senza cedere nemmeno un set, il romano si gode il primo successo contro Zverev e la prima vittoria contro un top 5. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

‘Ditale d’oro’, i nuovi talenti dell’alta sartoria italiana...

Prato, giovane precipita dal secondo piano e muore:...

Gianni Morandi show a Milano, a sorpresa arriva...

Muore a 14 anni e dona il corpo...

Il sondaggio: 63% italiani non ha fiducia in...

Giovani musicisti incontrano Gustavo Dudamel al Teatro San...

Vicenza, rapina choc in villa ex senatore Lega...

Rigurgito acido, disfagia e in alcuni casi tosse...

Omicidio nel Brindisino, uomo ucciso in casa durante...

Sicilia, Gruppo Gandolfo lancia ‘Gan Energia’