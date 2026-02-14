Ciclone di San Valentino si allontana ma il maltempo non molla l’Italia, allerta gialla in 11 regioni oggi

(Adnkronos) – Nonostante il ciclone di San Valentino inizi ad allontanarsi dall’Italia, anche oggi 15 febbraio ci aspetta una domenica di maltempo con temporali, pioggia e vento. L’allerta gialla riguarda ben 11 regioni. E, sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione civile d’intesa ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 15 febbraio, allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia.

Domani mattina a Venezia sono previsti 120 centimetri alle 9.20, un livello che, se confermato, farà nuovamente alzare tutte e quattro le barriere del Mose. Per la serata di domani il Centro maree del Comune di Venezia prevede altri 100 centimetri verso le 22.50, un livello che però potrebbe diminuire e bloccare il sollevamento delle barriere. Condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta sono comunque previste almeno fino a giovedì 19 febbraio.

Ieri oltre 50 persone sono state evacuate in seguito a una mareggiata che ha allagato le case a ridosso degli scogli nella zona della foce del Tevere nel Comune di Fiumicino, nel Lazio. Chiuse alcune strade nella provincia di Roma.

Palermo, Messina, Catania e Trapani sono state le province maggiormente colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sabato anche sulla Sicilia. La Regione Calabria ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per i danni del maltempo che negli ultimi giorni ha duramente colpito il territorio.

