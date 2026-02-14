News

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos’è successo in Lazio-Atalanta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell’Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in area. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 39′, Zappacosta scende sulla destra e mette al centro, Cataldi in scivolata intercetta il pallone con il braccio e l’arbitro Sacchi indica il dischetto. Le immagini mostrano il centrocampista che interviene in maniera scomposta, colpendo la sfera con il braccio alto oltre la figura.  

I giocatori della Lazio protestano per una presunta posizione irregolare di Zappacosta in partenza, ma un check del Var conferma che l’esterno bergamasco è tenuto in gioco da Provstgaard. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Telefonata Tomba-Braathen dopo l’oro a Milano Cortina: “Lucas,...

Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal...

Danimarca e Usa sul ghiaccio, a Milano Cortina...

Roma, allarme per valigia abbandonata in via del...

Primo suicidio assistito in Piemonte, 40enne morto a...

Referendum giustizia, il sondaggio: 3 scenari, la chiave...

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.6 nel...

Melissa Satta, l’amore con Carlo Beretta: “Spero sarà...

Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda...

Serie A, oggi Lazio-Atalanta – Diretta