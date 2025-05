Breccia Fratadocchi (Nuova Collaborazione): “L’aiuto alle famiglie ha ritorno economico”

(Adnkronos) – "Ogni volta che si chiede un sostegno allo Stato che ha una valenza economica, si va a gravare sui conti pubblici; però che sul medio e lungo termine sostenere una famiglia che assume personale domestico può avere un ritorno economico. Ogni volta che si accede a un sostegno, sia che si tratti di un bonus in denaro, sia di uno sgravio fiscale il comune denominatore è che sono rivolti al lavoro regolare". Lo dice il vicepresidente Filippo Breccia Fratadocchi, presentando il rapporto ‘Lavoro domestico e formazione. Strategie per colmare il gender gap e valorizzare il welfare per le famiglie’, di Nuova Collaborazione, associazione nazionale datori di lavoro domestico, a cura del Centro Einaudi. "Il lavoro nero – sottolinea – non potrà infatti mai accedere né a un sostegno da parte dello Stato, né a progetti e programmi di formazione professionale che con Nuova Collaborazione, con tutte le altre associazioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori mettiamo in campo gratuitamente". —[email protected] (Web Info)