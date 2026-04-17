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Bozzetto (Mimesi): “Liste d’attesa e digitalizzazione i punti critici sui social”

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(Adnkronos) – “Grazie all’utilizzo di alcuni software di Mimesi siamo andati a costruire un progetto di ascolto della rete indicizzando tutti quelli che sono i contenuti sul mondo della sanità pubblicati dagli utenti sulle diverse piattaforme social e sono emersi spunti molto interessanti”. Lo ha detto Gianfranco Bozzetto, head of insights, social and audiovideo Mimesi, intervenuto al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma. 

“Emerge che il Covid ha fatto da spartiacque sull’attenzione che ha portato verso il tema della salute – prosegue Bozzetto – e che questa attenzione ha triplicato i contenuti che venivano pubblicati in merito nel periodo precedente, a dimostrazione di come, appunto, l’interesse nei confronti del tema sanità sia particolarmente elevato”.  

“Da questa analisi – riferisce – sono emersi due punti critici, ovvero quello in riferimento alle liste d’attesa, che ogni anno conta un +50% dei commenti rispetto a quelli dell’anno precedente con menzione a questa keyword, e quello legato alla digitalizzazione, un aspetto più di prospettiva che funge da contraltare per cercare di portare la sanità pubblica a superare questo periodo di difficoltà che sta vivendo”. 

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