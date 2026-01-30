News

Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell’opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera

by Adnkronos
(Adnkronos) – Bella Ciao, Fischia il Vento, occupazione della sala stampa della Camera. E’ questa la protesta delle opposizioni che oggi ha di fatto impedito lo svolgimento della conferenza sulla Remigrazione ospitata dal leghista Fruguele con la partecipazione di esponenti dell’estrema destra, da Forza Nuova a Casapound. Tra alta tensione e copie della Costituzione in mostra, Pd, Avs e M5S hanno ottenuto la sospensione di tutte le conferenze stampa a Montecitorio per la giornata di oggi per “motivi di ordine pubblico”. 

