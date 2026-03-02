News

Bari, maltrattamenti sui bambini: sospesa insegnante per sei mesi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Maltrattamenti ai danni degli alunni. Un’insegnante di una scuola dell’infanzia di Bitonto, in provincia di Bari, è stata sospesa per circa sei mesi, in base a una misura cautelare di interdizione emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese per presunti maltrattamenti ai danni dei piccoli allievi e delle piccole allieve.  

L’indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza, era stata avviata a novembre 2025 a seguito di una denuncia presentata dai genitori di alcuni alunni. Sulla base di accertamenti tecnici audio-video piazzati all’interno dell’istituto scolastico, sono stati acquisiti, nell’arco temporale di circa un mese e mezzo, elementi utili a riscontrare comportamenti vessatori ripetuti nei confronti dei minori affidati alla docente, una donna di 65 anni. A quest’ultima vengono contestati schiaffi, strattonamenti e punizioni ritenute non consone al contesto educativo.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Iran, Usa e Israele dovevano attaccare una settimana...

Iran, ristoratore romano a Dubai: “Notte in garage...

Eleonora Giorgi, un anno dalla morte: il messaggio...

Lombardo (Gruppo Sanit): “Contro la fuga dei medici...

Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di...

Birra Heineken lancia nuova campagna su scelta analcolica

Tommaso Paradiso si sposa? Prima Sanremo, poi le...

Meloni ‘decapitata’ dalla ghigliottina, il video choc dal...

Iran, con conflitto in Medio Oriente in rialzo...

Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran:...