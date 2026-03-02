Iran, Usa e Israele dovevano attaccare una settimana prima

(Adnkronos) – Stati Uniti e Israele avevano originariamente pianificato di attaccare l’Iran una settimana prima di quanto abbiano poi fatto: il via libera è stato posticipato per motivi operativi e di intelligence. A riferirne sono alti funzionari americani e israeliani citati da Axios, che sottolinea come il rinvio abbia dato al presidente Trump un’altra settimana per scegliere tra i due binari paralleli – diplomazia e guerra – che continuava a percorrere da quasi due mesi e ha reso l’ultimo round di colloqui sul nucleare a Ginevra più importante, dando all’Iran un’ultima possibilità di raggiungere un accordo.

Dopo che il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran si è concluso senza significativi progressi il 17 febbraio, gli strateghi militari americani e israeliani si preparavano ad attaccare quattro giorni più tardi, sabato 21 febbraio. Ma il via libera non è mai arrivato. Funzionari americani e israeliani spiegano che le condizioni meteo non favorevoli sono state uno dei motivi. Una fonte israeliana afferma invece che il ritardo è stato dovuto principalmente alla parte americana che chiedeva un maggiore coordinamento con le Forze di difesa israeliane.

“Le ultime due settimane sono state molto altalenanti,” ha spiegato d’altra parte al sito un altro funzionario dell’amministrazione Trump. “Alcuni dicono che fosse per la luna o il tempo o altro. Ma sono sciocchezze”, ha aggiunto. “C’era una questione tempo” atmosferico, ha concesso. “Non c’è dubbio. Più nella mente degli israeliani”. Quello che è certo è che nella settimana trascorsa tra la data del primo attacco previsto e quello effettivo, i funzionari dell’intelligence israeliana e statunitense si sono progressivamente sempre più preoccupati per il rischio che Khamenei si trasferisse dalla sua residenza a un bunker sotterraneo.

Gli Stati Uniti e Israele volevano “segnalare che non c’era un attacco imminente, così che Khamenei e gli altri si sentissero al sicuro”, ha detto un funzionario dell’intelligence israeliana. Un alto funzionario dell’amministrazione Trump ha rivelato ad Axios che il fatto che Khamenei non si nascondesse in un rifugio sotterraneo ha destato sorpresa.

Il rinvio, commentano ancora le fonti citate dal sito, ha peraltro dato maggiore spazio a un altro round di colloqui. Le versioni raccolte da Axios differiscono quanto al loro obiettivo: un funzionario israeliano ha detto che i colloqui di Ginevra erano pensati per far passare il tempo fino alla nuova data dell’attacco – lasciando agli iraniani la convinzione che la diplomazia fosse ancora la strada principale di Trump.

Un secondo funzionario israeliano ha detto che la nuova data dell’attacco è stata fissata per ragioni tattiche e operative, e che i colloqui sono stati realmente incentrati sul loro contenuto: se Trump avesse visto veri progressi a Ginevra, avrebbe potuto rimandare nuovamente l’attacco. Due funzionari statunitensi hanno anche contestato la ricostruzione secondo cui i colloqui di Ginevra fossero una ‘trovata’. Pur concedendo che gli inviati di Trump Jared Kushner e Steve Witkoff erano profondamente scettici sulle possibilità di un accordo, sottolineano che non stavano fingendo allo scopo di ingannare gli iraniani.

Quando la sessione mattutina dei colloqui si è conclusa giovedì, Kushner e Witkoff sono tornati con una proposta finale americana, respinta dagli iraniani. Kushner e Witkoff hanno riferito a Trump, che ha messo in moto la macchina della guerra, conclude Axios.

