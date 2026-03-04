News

Australia, in arrivo legge che ‘obbliga’ a due giorni di smart working

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Due giorni di smart working per legge. Accade in Australia dove è in arrivo l’obbligo legale per molte aziende australiane a consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa due giorni a settimana. E’ quanto prevede una legge proposta dal governo dello stato di Victoria che punta a sancire il diritto al lavoro da remoto. Melbourne, capitale dello stato di Victoria e città più grande dell’Australia, ospita numerose grandi aziende, tra cui BHP, Rio Tinto, ANZ Bank, Telstra e alcuni dei maggiori fondi pensione del Paese. 

 

 

Il governo laburista dello stato ha elaborato una proposta che prevede che i dipendenti del settore pubblico e privato abbiano il diritto legale di lavorare da remoto per due giorni a settimana, ove possibile, a partire da settembre. Le piccole aziende avranno tempo fino a luglio 2027 per adeguarsi. “Il lavoro da casa è vantaggioso per le famiglie perché fa risparmiare tempo e denaro e fa lavorare più genitori”, ha affermato la premier dello stato Jacinta Allan che dovrà affrontare a novembre le elezioni locali. Quella di ufficializzare il diritto allo smart working è un tema molto sensibile e farà parte della piattaforma elettorale laburista laddove l’opposizione liberale ha parlato di modelli di lavoro a distanza “insostenibili” per il settore pubblico ma non ha chiarito se si opporrà alla nuova legge. 

La proposta dello Stato australiano non piace tuttavia a molti manager che lamentano le presunte ricadute negative dello smart working mentre alcune associazioni di categoria hanno ipotizzato il trasferimento di posti di lavoro dal Victoria verso altri Stati. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cybersicurezza, Michelini (Telsy): “Sovranità digitale per competitività industriale...

Minacce di morte alla tennista Lucrezia Stefanini, Binaghi:...

Cybersicurezza, Momola (Engineering): “E’ politica industriale, con la...

Cybersicurezza, Tito (Ibm): “Attacchi iniziati con applicazioni pubbliche...

Iran, l’annuncio di Israele: “F-35 ha abbattuto caccia...

Cybersicurezza, Portaluri (Magnet Forensic): “Ia acceleratore in indagini...

Cybersicurezza, Pisano (Almaviva): “Accelerare processi di prevenzione”

Cybersicurezza, Palermo (Fortinet): “Perdite milionarie per 41% aziende”

Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): “Unire le forze per un’Italia...

Cybersicurezza, Ferretti (Protiviti): “Con Ia rivoluzione in investigazioni...