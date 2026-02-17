News

Attivista di estrema destra ucciso a Lione, tra i 4 fermati anche l’assistente di un deputato di Melenchon

Adnkronos
Adnkronos

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, sulla quale la Procura di Lione sta indagando per ”omicidio volontario”. Lo ha appreso l’emittente Bfmtv citando una fonte vicina all’inchiesta.  

Tra le persone fermate ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

