Attacco con coltello alla stazione di Amburgo, 39enne sospetta ammette: “Sono stata io”

(Adnkronos) – Una donna tedesca di 39 anni ha ammesso davanti al magistrato di essere l’autrice dell’attacco con coltello avvenuto venerdì sera alla stazione centrale di Amburgo, che ha provocato 18 feriti.

La donna è stata arrestata sul posto e ora è accusata di 15 tentati omicidi e lesioni gravi

; secondo la polizia sarà trasferita in una struttura psichiatrica in quanto presenta chiari segni di malattia mentale. L’aggressione, descritta dalle autorità come priva di motivazioni politiche, ha causato tagli e ferite da punta di diversa gravità. Tra i feriti, quattro persone – tre donne di 24, 52 e 85 anni e un uomo di 24 – sono state ricoverate in ospedale con condizioni inizialmente critiche, ma ora stabili. Altri sette sono rimasti gravemente feriti, mentre sette hanno riportato lesioni lievi. —internazionale/[email protected] (Web Info)