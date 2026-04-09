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Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra﻿

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(Adnkronos) – I quattro astronauti della missione lunare Artemis II della Nasa si stanno preparando per il loro ritorno sulla Terra. Lo ha annunciato l’agenzia spaziale statunitense. Dopo essere stati svegliati dalla canzone “Under Pressure” dei Queen e David Bowie, l’equipaggio ha effettuato ulteriori test scientifici e ha iniziato a riporre le attrezzature, ha dichiarato la Nasa. Il Primo Ministro canadese Mark Carney si è congratulato con gli astronauti tramite collegamento video, affermando che i canadesi “non potrebbero essere più orgogliosi di loro”.  

Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”
 

L’equipaggio, composto dagli astronauti statunitensi Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, insieme al canadese Jeremy Hansen, dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico venerdì sera. Le condizioni meteorologiche sono attualmente favorevoli, ha affermato la Nasa. È improbabile, tuttavia, che gli astronauti stabiliscano un record di velocità. Il direttore della Nasa Rick Henfling ha affermato che Artemis 2 dovrebbe raggiungere una velocità massima di 10.657 metri al secondo, inferiore agli 11.094 metri al secondo raggiunti da Apollo 10. L’equipaggio di Artemis 2 è il primo a viaggiare vicino alla Luna da oltre 50 anni. 

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