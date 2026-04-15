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Arsenal-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

by Adnkronos
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(Adnkronos) – Caccia alla semifinale in Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, l’Arsenal ospita lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. All’Emirates Stadium si riparte dall’1-0 con cui gli uomini di Arteta si sono imposti allo stadio Alvalade grazie al gol in extremis di Havertz. 

 

La sfida tra Arsenal e Sporting Lisbona è in programma oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta. 

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Goncalves; Suarez. All. Rui Borges 

 

Arsenal-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile inoltre anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

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