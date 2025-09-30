News

Alitalia, fonti: stop cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Fumata nera per i lavoratori ex Alitalia. "Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi" (tradotto: Cigs) e si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori. E' quanto apprende l'AdnKronos da fonti presenti all'incontro odierno al ministero del Lavoro, convocato per discutere proprio della procedura di licenziamento collettivo e della proroga della Cigs per i dipendenti dell'ex Alitalia, in scadenza al 31 ottobre, auspicata dai sindacati. Si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi finanziato dall'Fsta, il fondo straordinario per il trasporto aereo, con i sindacati che hanno chiesto che siano almeno due gli anni in più. "A stretto giro" è prevista una nuova convocazione con tutti i soggetti interessati ad attivare questa procedura. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Fondazione Aiom, ‘in Campania 35mila nuove diagnosi l’anno,...

Hollywood contro l’attrice creata dall’intelligenza artificiale, Tilly Norwood...

Alcaraz, lite con il giudice di sedia a...

Fiere, per Cersaie 95.000 presenze con il 47,5%...

Fiere, Cersaie 2025 si chiude confermando capacità filiera...

Roma, liceo Socrate occupato a “sostegno del popolo...

Gaza, piano Trump tra ultimatum e ambiguità: cosa...

Change Up, persone al centro per successo business...

Esposto Sangiuliano, pm Roma chiede rinvio a giudizio...

Israele, gli ostaggi ancora a Gaza: quanti sono...