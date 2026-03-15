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Alcaraz battuto, Medvdedev in finale contro Sinner a Indian Wells

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(Adnkronos) – Carlos Alcaraz sconfitto da Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il russo, testa di serie numero 11, supera lo spagnolo, numero 1 del mondo, per 6-3, 7-6 (7-3). Nella finale di oggi, domenica 15 marzo, affronterà l’azzurro Jannik Sinner, vincitore in 2 set contro il tedesco Alex Zverev. Alcaraz, trionfatore quest’anno agli Australian Open e a Doha, perde la prima partita del 2026 e finisce k.o. dopo una striscia di 16 successi. Medvedev vendica le sconfitte incassate contro Alcaraz nelle finali di Indian Wells 2023 e 2024 e arriva nella prima finale di un Masters 1000 negli ultimi 2 anni. Il russo va a caccia del terzo titolo stagionale dopo quelli conquistati a Brisbane e Dubai. 

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