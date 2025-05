Al via Bar dating promossi da Heineken per incoraggiare giovani a scoprire nuovi locali

(Adnkronos) – In collaborazione con Heineken In un’era in cui anche le relazioni passano dallo smartphone e i match avvengono con uno swipe, trovare nuove connessioni autentiche – e nuovi luoghi dove viverle – può non essere così semplice. Per continuare a incoraggiare i giovani a uscire dalla propria comfort zone e a lasciarsi conquistare da nuovi bar, per una vita sociale più ricca e appagante, dopo il lancio della web app Bar dating, Heineken promuove a Milano gli eventi Bar dating, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti l’opportunità di scoprire nuovi locali, divertirsi e socializzare in modo originale. Dopo il successo del weekend romano, Milano accoglie le prossime serate: due appuntamenti speciali, venerdì 16 e sabato 17 maggio, in quattro locali iconici della città con ospiti speciali, tra cui Tommaso Zorzi, ambassador d’eccezione dell’iniziativa, che sarà presente il 16 maggio al Bar Magenta per un evento imperdibile. Secondo una recente ricerca promossa da Heineken, i giovani italiani amano l’idea di scoprire luoghi e persone nuove, ma nella pratica tendono a rifugiarsi nella comfort zone della solita routine. Oltre 7 giovani su 10 (73%), infatti, dichiarano di tornare sempre negli stessi locali quando escono con gli amici, nonostante il 49% dica di amare la varietà e il desiderio di esplorare nuove connessioni. Il risultato? 1 giovane su 2 (50%) percepisce che la propria vita sociale non è così appagante e dinamica come vorrebbe e il 20% ammette che manca quella 'scintilla' alle proprie serate. Ma c’è voglia di cambiare. I 18-34enni sanno bene come le app di dating abbiano rivoluzionato il mondo degli incontri, tanto che il 58% vorrebbe scoprire nuovi locali esattamente come fa con gli appuntamenti: con uno swipe. Non a caso, il bar si conferma come il posto preferito per fare nuove conoscenze e ravvivare anche la propria vita sentimentale. “Sappiamo – commenta Michela Filippi, marketing director di Heineken Italia – che i giovani italiani si sentono spesso bloccati nella loro bolla sociale, dove anche scoprire un nuovo bar – che dovrebbe essere la cosa più semplice al mondo – può rivelarsi complicato. Indecisione e opinioni contrastanti li portano a tornare sempre negli stessi posti, con le stesse persone. Con gli eventi Bar dating vogliamo aiutare i giovani a scoprire nuovi locali, vivere nuove esperienze e uscire dalla propria comfort zone. Non significa dover dire addio al proprio locale preferito, ma semplicemente esplorare di più per una vita sociale più stimolante ed appagante”. Tommaso Zorzi, conduttore tv e digital creator e ambassador d’eccezione della campagna Bar dating, aggiunge: “E' ora di iniziare a 'uscire' con più bar e a esplorare cose nuove! Restare fedeli alle solite abitudini è rassicurante, ma diciamolo: la monotonia non fa scintille. Come in ogni relazione, il segreto sta nell'introdurre un po' di novità e quel pizzico di pepe in più necessari a rendere le cose più eccitanti e stimolanti. Heineken, in modo giocoso e irriverente, ci invita a fare proprio questo: sperimentare, sovvertire la routine, cambiare scenario, lasciarci conquistare dall’inaspettato, partendo proprio da una “relazione aperta” con il nostro bar storico. Perché più ci apriamo al nuovo, più ci divertiamo… e le esperienze migliori nascono proprio quando smettiamo di giocare sul sicuro. E vi dico una cosa: io adoro scoprire posti nuovi, perché è lì che si trovano le sorprese più belle!". Per invitare i consumatori più giovani a vivere serate diverse dal solito, uscire dalla routine e ampliare le proprie cerchie sociali, Heineken® dà il via anche a Milano agli eventi Bar dating, promettendo esperienze uniche con attività coinvolgenti e imperdibili. Nella capitale lombarda, gli eventi si terranno venerdì 16 e sabato 17 maggio: si parte con la prima serata al Bar Magenta al Deseo (a partire rispettivamente dalle ore 18 e 21), mentre la seconda sarà al Cantiere e all'11Clubroom (a partire rispettivamente dalle ore 21 e 22). Gli eventi Bar Dating saranno l’occasione perfetta per celebrare questi luoghi simbolo della socialità: molto più di un semplice posto dove bere qualcosa, i bar sono da sempre crocevia di incontri, storie e relazioni. Che sia per una birra, una serata divertente con gli amici o un appuntamento, il bar continua a essere il posto dove succedono le cose che contano e, oggi più che mai, il cuore pulsante della vita sociale di Gen Z e Millennials. In programma diverse attività in cui i consumatori verranno coinvolti, con la possibilità di ricevere gadget originali e trascorrere una serata in cui sperimentare esperienze diverse, esplorando nuovi locali e lasciandosi conquistare dall'inaspettato… partendo proprio da una "relazione aperta" con il proprio bar storico. Perché, ammettiamolo: la routine è rassicurante, ma anche un po' monotona, quindi perché non concedersi una "relazione aperta" e iniziare a frequentare nuovi bar? Per scoprire tutti i bar aderenti e partecipare agli eventi Bar Dating di Heineken® è possibile registrati nella sezione dedicata agli eventi su bardating.heineken.com. Di seguito le serate Bar Dating di Heineken a Milano: venerdì 16 maggio 2025, ore 18, Bar Magenta; venerdì 16 maggio 2025, ore 21, Deseo; sabato 17 maggio 2025, ore 21, Cantiere; sabato 17 maggio 2025, ore 22, 11Clubroom.