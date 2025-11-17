News

Al Centro Studi Americani di Roma l’evento ‘Il diritto alla ricerca della felicità’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si è tenuto oggi, nel Centro Studi Americani di Roma l’evento ‘Il diritto alla ricerca della felicità dalla Dichiarazione d’Indipendenza ad oggi’, organizzato nell’ambito del Festival della Cultura americana. “Lo scopo del Festival che inizia in questi giorni – ha affermato introducendo i lavori Francesco Clementi, dell’Università di Roma La Sapienza e direttore del Master in ‘Scienze elettorali e del Governo – è quello di provare a ricostruire oggi, in un mondo in grande difficoltà, quegli elementi che consentono tutti insieme, ciascuno con le proprie ambizioni, di ritrovare il senso dell’essere una comunità, come modo diverso di stare insieme, un modo giusto per cercare quel diritto alla felicità di cui nei fatti ne abbiamo tutti davvero bisogno”. Sono stati trattati temi come l’ordine pubblico, l’istruzione, la non discriminazione, la salute e il Welfare nell’ambito degli Stati Uniti d’America, ma anche in un discorso più ampio, che ha compreso ciascun individuo. 

Oltre a Francesco Clementi, sono intervenuti Amedeo Arena, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, responsabile scientifico dell’Accademia Filangieri di Partenope, Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav), Patricia Thomas, giornalista e blogger statunitense, Associated Press Television News. Ha moderato Giorgio Bartolomucci, giornalista, Fondatore e Segretario Generale del Festival della Diplomazia.  

cultura

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Carlo Verdone sindaco di Roma, la giornata finisce...

Ostia, 60enne si cosparge di alcol e prova...

Alice ed Ellen Kessler “avevano scelto la data...

Farmaci, Olivotto (UniFi): “Mavacamten riduce ostruzione cardiomiopatia ipertrofica”

Università, domani i primi laureati in Infermieristica della...

Belve, Eva Herzigova: “Con DiCaprio? C’è stato un...

Lma, Ascione (Daiichi Sankyo): “Quizartinib riduce del 22%...

Violenza sulle donne, Meloni lancia ‘Corri Libera’: “Iniziativa...

Una statua per Sinner? Il sindaco di Sesto...

Morte insieme le gemelle Kessler: da Mara Venier...