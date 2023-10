dall’11 al 22 ottobre 2023

TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

di Dario Fo e Franca Rame

con Monica Bonomi

e con la partecipazione di Tommaso Di Pietro

regia di Lorenzo Loris

scene Lorenzo Loris e Luigi Chiaromonte

costumi Lorenzo Loris

interventi pittorici di Giovanni Franzi

Luci Luigi Chiaromonte

produzione Teatro Out Off

spettacolo inserito nell’abbonamento Invito a Teatro

L’11 ottobre 2023 torna “Tutta casa, letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame, che ha avuto tanto successo nella stagione teatrale 2021/2022 e nella stagione teatrale 2022/2023.

Produzione Teatro Out Off, in scena Monica Bonomi per la regia di Lorenzo Loris.

Tre donne esilaranti, diverse e toccanti raccontano la propria quotidianità troppo spesso costellata di violenze e soprusi. Un testo del 1977 che ha fatto la storia del teatro, ma capace di parlare e illuminare generazioni di donne e uomini. Uno testo storico che continua a mantenere intatta la sua portata sociale e la sua forza comica.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è composto da tre monologhi distinti per tre donne esilaranti e diverse.

Il primo intitolato, UNA DONNA SOLA, è dominato dall’estro spiritoso di una casalinga che sembra disporre di tutto ciò che vuole all’ interno del suo nucleo familiare, ad eccezione della cosa più importante: il rispetto della propria dignità femminile.

La seconda storia, ABBIAMO TUTTE LA STESSA STORIA, è la raffigurazione di un sofferto rapporto sessuale fra un uomo e una donna. C’è anche una favola che attraversando i topos narrativi più noti (il lupo, la strega ecc.) mette a confronto una brava bambina e la sua bambola parlante che si esprime in modo scurrile. Queste due figure sono di fatto la stessa persona. La mite bambina è la parte che subisce e la bambola quella che invece si ribella.

Infine l’ultimo brano, fulminante, agghiacciante e risolutivo che servendosi di una lingua antica del Cinquecento, è ripreso dalla MEDEA di Euripide. Il testo non racconta il dramma della gelosia, bensì il rifiuto di una legge e di una cultura che vuole la donna ossequiante, ancorché umiliata e offesa. E’ una ballata tragica che Franca Rame dedicava ogni sera alle donne giovani e non più giovani presenti in sala.

Infine come scriveva Franca Rame:

“Lo spettacolo è comico e grottesco perché noi donne sono duemila anni che andiamo piangendo e questa volta ridiamo insieme e ci ridiamo anche dietro e poi perché un signore che di teatro se ne intendeva, un certo Molière, diceva: Quando vai a teatro e vedi una tragedia ti immedesimi, partecipi e piangi, piangi, piangi, poi vai a casa e dici: come ho pianto questa sera! E dormi rilassato. Il discorso politico ti è passato addosso come l’acqua sul vetro. Mentre invece per ridere ci vuole intelligenza, acutezza. Ti si spalanca nella risata la bocca, ma anche il cervello e nel cervello ti si infilano i chiodi della ragione.”

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

Orari spettacoli:

martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 19.30

giovedì ore 20.30 – domenica ore 16.00

Prenotazioni e Informazioni

0234532140

lunedì › venerdì ore 10.00 › 16.00

Ritiro biglietti

Uffici

via Principe Eugenio, 22

lunedì – venerdì ore 11.00 › 13.00

Ritiro biglietti

Botteghino

via Mac Mahon, 16

martedì – domenica 1 ora prima dello spettacolo

Trasporti pubblici: M5 FERMATA CENISIO; TRAM 14; TRAM 12; AUTOBUS 78

PREZZO

Intero: 20 euro

Under26: 14 euro

Over65: 10 euro

ABBONAMENTI

OutCard

50€ 4 ingressi a scelta per uno o più spettatori

J&S Card – Junior (under26) & Senior (over65)

45 € 6 spettacoli

Passepartout Promozione riservata ai residenti del Municipio 8; acquistando la tessera a 10 Euro ingresso a 6 Euro per tutti gli spettacoli in programma.

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

uffici via Principe Eugenio 22

telefono 02 34532140

[email protected] – www.teatrooutoff.it

FB @teatrooutoff Instagram @teatrooutoff Linkedin @TeatroOutOff