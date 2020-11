Nuovo appuntamento per AudioLive Special Night: Francesco Ruoppolo presenta il suo nuovo disco

Giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 21.00 in diretta su FB dalla pagina Live-Performing&Arts

AudioLive Special Night dedica uno spazio al nuovo disco di Francesco Ruoppolo, dal titolo “Profumo di colori”, pubblicato dall’etichetta Hydra Music. L’album contiene 15 tracce scritte e musicate dal cantautore, che pennellano dei disegni musicali personali che mostrano la voglia di ravvivare questo momento, anche molto difficile. Ballate romantiche si alternano a racconti quasi privati. La scrittura dei testi cerca la semplicità, possibilmente l’immediata comprensione, pur utilizzando metafore e figure retoriche vicine a quelle della poesia.

Nell’album c’è anche spazio per collaborazioni preziose come quelle con gli affermati jazzisti Marco De Tilla e Marco Sannini e artisti di talento come Alessandro Iovine, Maurizio Conte, Fabiana Sera e Francesca Petrilli. Per il mastering, Ruoppolo ha deciso di rivolgersi a Salvatore Addeo, ingegnere del suono che ha lavorato con Arisa, Ex-Otago, Mario Biondi e altri nomi importanti del panorama nazionale.

Durante la serata AudioLive Special Night, a fare gli onori di casa, ci penserà Rosanna Astengo, coinvolgendo attori e protagonisti della scena musicale e artistica, oltre a Francesco Ruoppolo che ci delizierà con i suoi brani eseguiti dal suo “Fuoritempo Studios” in diretta streaming tramite la pagina Facebook di Live-Performing&Arts. Ospiti della serata saranno gli artisti Ivan Fedele, Alessandro Iovine, Fabiana Sera, Maurizio Conte, Sara Cerullo che ha disegnato la copertina del disco, Alfonso Papa che ha curato la grafica, Viviane Cammarota e Amedeo Pesce di Hydra Music.

La diretta di AudioLive Special Night sarà trasmessa il prossimo giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00. Un evento musicale da non perdere.

Per contatti

Pagina Facebook di Live Performing&Arts: https://www.facebook.com/100521678130272/posts/203860751129697/

Il sito di Francesco Ruoppolo: www.fuoritempomusic.it