Esce l’8 febbraio “Manuale per cuori spezzati” di Igor Nogarotto

Proprio alle porte di San Valentino esce in libreria un manuale innovativo su come aggiustare il proprio cuore per poi riconquistare l’ex. I Coma_Cose, in gara al Festival di Sanremo con “L’addio”, ispirano la scrittura del libro.

Ci spiega l’autore Igor Nogarotto: “I Coma_Cose sono a Sanremo con una canzone, L’addio, che parla proprio della loro crisi, superata con resilienza, combattendo per salvare l’amore, senza arrendersi. Ma loro, coppia nella vita e nella musica, mi ispirarono con Chiamami con le parole ‘Chiamami magari il mondo tra mezz’ora scompare… ci siamo persi ormai ma non cambia niente so che ritornerai come fai sempre’”.

Manuale per cuori spezzati – Il metodo per far tornare l’ex in 50 giorni di Igor Nogarotto, edito Compagnia editoriale Aliberti, è una guida per cuori spezzati, per chi è stato lasciato, per chi vive una storia in crisi, per chi ha perso la fiducia in se stesso.

Prosegue Igor: “Mi piace pensare che Manuale per cuori spezzati sia un libro per tenere compagnia alle persone in difficoltà, che si sentono sole, perché la loro storia d’amore è finita o perché sono deluse della loro vita: la buona notizia è che grazie a questo metodo innovativo possiamo riprendere in mano la nostra autostima, imparare a stare meglio, per poi anche riconquistare l’ex e tutto questo lo facciamo insieme, in questo viaggio in cui sarò un amico al fianco del lettore per 50 giorni“.

La prima novità risiede nella natura del metodo che non è né clinica né terapeutica, ma empirica, creata con l’esperienza maturata sul campo minato dell’amore: nasce da fallimenti e sofferenze personali e si sviluppa e perfeziona in molteplici applicazioni con persone in difficoltà (con successo in più di 200 casi ).

La seconda novità consiste nella calendarizzazione in 50 giorni, ogni giorno un capitolo: con indicazioni semplici e un linguaggio confidenziale, tra consigli pratici, attività fisica, riflessioni allo specchio, strategie social ed esercizi scritti, l’autore ci accompagna giorno per giorno verso i nostri obiettivi, che come una clessidra scandiscono il tempo che ci separa dal ricongiungimento con l’ex, abbattendo parallelamente il muro di dolore costruito intorno a noi.

Rinascere è il primo e fondamentale step per riacquisire carisma e riattrarre la persona amata. Un manuale d’amore, o meglio, “un amore da manuale“.

Manuale per cuori spezzati – Il metodo per far tornare l’ex in 50 giorni di Igor Nogarotto (Compagnia editoriale Aliberti) è in libreria dall’8 febbraio, già disponibile su Amazon: https://amzn.eu/d/04fc4MO