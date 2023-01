Iabo 20th Mostra antologica 2003/2023, PAN Palazzo delle Arti di Napoli

IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023

Street art/Dipinti/Installazioni/Video

a cura di Annalisa Ferraro

PAN Palazzo delle Arti di Napoli

Dal 27 gennaio al 9 marzo 2023

Opening 27 gennaio, ore 19

INGRESSO GRATUITO

25 gennaio 2023 ore 11.30

presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli

Conferenza stampa di presentazione della mostra

e delle attività laboratoriali ad essa correlate

Il 27 gennaio, alle ore 19, presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille 60, verrà inaugurata la

mostra IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video, promossa da

DADART e dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus, a cura di Annalisa Ferraro, in collaborazione con

INWARD, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto di EAV.

La mostra nasce dal desiderio e dall’esigenza di IABO di raccogliere all’interno di un unico spazio espositivo la storia dei suoi ultimi 20 anni di attività, operando una sintesi complessa, in grado di mettere in luce, in modo chiaro ed esaustivo, ricerche, tappe salienti e traguardi che hanno segnato il suo percorso artistico, senza tralasciare, invece evocandole, quelle esperienze che, prima del 2003 e nel corso degli anni successivi, hanno contribuito a rafforzare la sua potenza espressiva e le sue doti comunicative.

Sette sale, centinaia di metri quadrati espositivi, decine di pareti, IABO riesce ad ambientarsi rapidamente e a rendere Palazzo Roccella, il PAN Palazzo delle Arti Napoli, un’estensione dei proprio studio, una casa per le sue opere, un punto di incontro per tutti i visitatori, un luogo destinato al dibattito e al confronto per tutti i professionisti del settore.

IABO 20th è una mostra monumentale, non solo per l’imponenza e l’importanza del luogo che la ospita, ma per il coraggio che l’artista ha dimostrato nell’ideare, sviluppare e portare a compimento un progetto espositivo ambizioso, senza il timore di utilizzare le parole giuste, “mostra antologica”, e di sperimentare all’interno di un palazzo storico, di osare in un contesto istituzionale, di invadere lo spazio e trasformarlo.