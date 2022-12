FRANCESCO FORNI – QUANNO TU RIRE, in uscita il 16 dicembre

Esce venerdì 16 dicembre ‘Quanno tu rire’, ultimo capitolo della parentesi in dialetto napoletano del percorso cantautoriale di Francesco Forni.

Preordina/Ascolta il brano sui digital store: SoundFly.lnk.to/Quannoturire

«In UNA SCENEGGIATA (album di Forni uscito a marzo 2022 per l’etichetta SoundFly, ndr) ho voluto mantenere una componente reverenziale nei confronti della musica napoletana e dei suoi illustri protagonisti, rendendo omaggio alle sonorità, agli strumenti, alle armonie, alle strutture – racconta Forni. Questo viaggio intenso nella canzone napoletana mi ha arricchito in più modi, ma in particolare nel canto e nella scrittura. QUANNO TU RIRE è una canzone che ferma il momento in cui si riconoscono i segni dell’amore, nelle espressioni, negli sguardi e nella grazia della persona amata.

Se è vero che non posso ricondurre arrangiamenti e sonorità ad una specifica cultura, riconosco che il lirismo e la delicatezza del canto e delle parole di questa canzone sono elementi che fanno parte del bagaglio di cui ho fatto tesoro affrontando UNA SCENEGGIATA».

CREDITI

Francesco Forni – Voce, chitarra acustica, chitarra elettrica, basso elettrico, drums programming, percussioni, cori

Enrico Gabrielli – sax tenore

Gianfranco Campagnoli – tromba

Roberto Schiano – trombone

Testo, musica e arrangiamento – Francesco Forni

Registrato nel Blue Venom Bar studio da Francesco Forni

Sax registrati da Enrico Gabrielli

Ottoni registrati nel Blind Faith Records Studio di Luca Sapio

Mix – Fabrizio Piccolo

Edizioni e Produzione – SoundFly records

Artwork – Peppe Cerillo

BIO FRANCESCO FORNI

Alle spalle una carriera longeva e ricca di produzioni che spaziano dalla composizione di colonne sonore per teatro, per cinema ad una copiosa discografia in cui figura in diversi ruoli: chitarrista, compositore, produttore, cantautore.

Uscito a marzo 2022 con l’album: UNA SCENEGGIATA (SoundFly), primo disco interamente scritto e cantato in napoletano.

Fra i suoi ultimi lavori discografici quello dal respiro più internazionale è il progetto in duo con Ilaria Graziano con all’attivo tre dischi molto amati da critica e pubblico distribuiti e portati dal vivo in tutta Europa e dal 2017 anche in Canada e Stati Uniti: “from Bedlam to Lenane”, “Come 2 me”, “Twinkle twinkle”.

Di recente:

Musiche e canzoni per lo spettacolo “Spacciatore” di Pierpaolo Sepe e Andrej Longo.

L’uscita del disco 2Q20 di David Zulli di cui si occupa di produzione e arrangiamenti.

Riceve il premio per la migliore interpretazione di un brano di Andrea Parodi (Inghirios) al Premio Parodi 2021.

In teatro gli ultimi spettacoli andati in scena con musiche e canzoni originali:

“Don Chisciotte” di F. Niccolini con Alessio Boni, e Serra Yilmaz in tour fino al lockdown di marzo 2020.

“L’estate perduta” ancora con Alessio Boni al Teatro Festival di Napoli su testi di Pavese riadattati da Roberto Aldorasi.

“L’Odore”, regia di Krzysztof Zanussi in produzione 2021.

Ancora in tournee prima del lockdown anche “Giochi di prestigio” di A. Christie regia P. Sepe.

Al cinema esce una settimana prima della chiusura delle sale cinematografiche di ottobre 2020 “Dio salvi la regina” dove firma la colonna sonora.

Al festival di Locarno 2021 debutta “Yaya e Lennie – The Walking Liberty” di A. Rak in sala a novembre 2021.

Negli ultimi anni partecipa alle colonne sonore di “Gatta Cenerentola” e “L’arte della felicità” di A. Rak, “Un fidanzato per mia moglie” di D. Marengo, “Maldamore” di A. Longoni, “Arance e Martello” di D. Bianchi, “Le conseguenze dell’amore” di P. Sorrentino.

Scrive le musiche del corto premiatissimo “Mala menti” di Francesco Di Leva e del recente “Amor Fati” di Luca Immesi.

Nei locali romani si dedica all’ideazione di format di spettacoli/serate musicali (Il buono il brutto il cattivo, I’m a slave, [email protected], Spicy Corner, Canzoni in piena, Corazon, La Carboneria) tra i quali l’attuale “Zelo in Condotta” con Luca Carocci che quest’anno è arrivato alla sesta stagione e il nuovissimo “L’Artista L’Eroe Il Pupillo”.

Dal vivo possiamo trovarlo anche con le band rock blues THE REVERENDS (disco in uscita 2022) e con uno spettacolo musicale tutto su Jimi Hendrix con Roberto Dell’era (Afterhours), Lino Gitto (Winstones) e Fish (Tiromancino), con i quali ha condiviso anche il concerto sulla riedizione di “Abbey Road” in occasione dei 50 anni dall’uscita discografica.