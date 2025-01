“Arte atemporale e ultrametafisica”, la mostra personale di Rolando Walter Attanasio inaugura questo venerdì

Rolando Walter Attanasio espone le se opere in una mostra personale a lui dedicata, “ARTE ATEMPORALE E ULTRAMETAFISICA”, presso la Chiesa di San Severo al Pendino di Napoli, in via Duomo 286. Patrocinata dal Comune di Napoli e promossa dal consigliere comunale Alessandra Clemente, la mostra vedrà la sua inaugurazione venerdì 17 gennaio 2025 (alle ore 17.00) e sarà aperta fino a lunedì 27 gennaio 2025 ogni giorno, dalle 9.00 alle 18.45.

Attanasio ripercorre le sue fasi artistiche, dall’adolescenza alla contemporaneità, attraverso 20 passaggi atemporali pittorici che scandiscono i momenti più rappresentativi della sua vita.

<< Cosa rappresentano tele e pennelli in uno spazio non fisico e scevro da ogni riferimento temporale, se non la visione e l’immaginazione che da sempre attanagliano e nutrono l’anima di Rolando Walter Attanasio? >>.

Visitatori ed amanti dell’arte potranno scoprirlo a partire dal giorno 17, visitando la mostra che sarà inaugurata – contro ogni scaramanzia! – alle ore 17 di venerdì 17 gennaio 2025. La Curatrice della mostra Elena Barbato illustrerà ai visitatori le opere attraverso il viaggio atemporale e ultrametafisico dell’arte di Rolando Walter Attanasio.

La Chiesa di San Severo al Pendino è raggiungibile con la Linea 1 della Metropolitana (fermata Stazione Duomo), si trova a pochi passi dalla Basilica di San Gennaro ed è a dieci minuti dalla Stazione Centrale di Napoli.