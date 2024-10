AL VIA DOMANI AI MAGAZZINI FOTOGRAFICI DI NAPOLI IL “POZZUOLI FOTO FEST” – ANTEPRIMA II EDIZIONE CON IL PRIMO INCONTRO D’AUTORE

Saranno ospiti i fotografi Luciano D’Inverno e Luciano Romano accompagnati dalla curatrice del progetto Visioni, Gabriella Ibello

Ha inizio domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 17.30, presso Magazzini Fotografici di Napoli, associazione attiva nella diffusione della fotografia autoriale e guidata da Yvonne De Rosa in via S. Giovanni in Porta, la rassegna fotografica Pozzuoli Foto Fest – Incontri d’Autore, Anteprima 2° edizione, ideata e diretta da Gianni Biccari, che si avvale del Patrocinio della Regione Campania e di quello della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Ad aprire il Festival, composto di quattro appuntamenti a ingresso libero, saranno i fotografi Luciano d’Inverno e Luciano Romano, che insieme alla curatrice della mostra Visioni, Gabriella Ibello parleranno del progetto ospitato alla Reggia di Caserta nel 2024. Introdurrà la critica fotografica Federica Cerami.

La Reggia di Caserta è stata tra i vincitori del bando Strategia fotografia 2022 con un progetto che ha coinvolto i fotografi Luciano D’Inverno con Attraversamenti e Luciano Romano con Genius et Loci. I due progetti fotografici sono stati esposti nella mostra Visioni, inaugurata il 29 Febbraio 2024 alla Reggia di Caserta nelle nuove Sale della Gran Galleria, concludendo così l’anno delle Celebrazioni Vanvitelliane, un programma di eventi organizzati dalla Reggia di Caserta per il 250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli. La mostra Visioni, curata da Gabriella Ibello e con il progetto di allestimento delle sale a cura del Direttore della Reggia, Tiziana Maffei, è stata pensata come un ipertesto e metatesto che racconta l’opera, il genio creativo e l’ingegno illuminato di Vanvitelli.

Con Attraversamenti, Luciano D’Inverno riscrive per immagini la storia di una visione che, con la sua potenza, generò la grandiosa opera di ingegneria idraulica dell’Acquedotto Carolino.

Con Genius et Loci Luciano Romano intende invece rendere omaggio al contributo fondamentale fornito da Luigi Vanvitelli all’evoluzione della cultura architettonica moderna, mostrando attraverso la sua fotografia tutta la bellezza dell’opera dell’architetto nei diversi luoghi d’Italia. ll tema centrale e comune ai due progetti, oltre alla figura di Vanvitelli, è quindi la visione. Ogni visione parte da un occhio animato da mente, sensibilità, esperienza e immaginazione: l’occhio di Luigi Vanvitelli ha letto il paesaggio e attraverso la sua visione è intervenuto con la sua opera, gli occhi di Luciano D’Inverno e di Luciano Romano hanno letto l’opera dell’architetto e l’hanno raccontata attraverso la loro visione fotografica.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 12 ottobre, alle 17.00, con ospite Ennery Taramelli storica, saggista e critica d’arte, curatrice di esposizioni nazionali e internazionali di autori della fotografia italiana dagli anni ’50 ad oggi – tra i quali si ricordano Luigi Ghirri e Mario Giacomelli – che presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo lavoro dedicato alla ricerca su Napoli realizzata tra il 1948 e il 1953 dal fotografo del neorealismo Pietro Donzelli, Aria di Napoli.

Gli incontri sono a ingresso libero.

Storia Festival:

Pozzuoli Foto Fest, organizzato dall’Associazione ETS Phlegraean Tales, presediuta da Matteo Biccari, aveva vissuto la sua prima edizione nella suggestiva cornice di Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, a ottobre 2023. Purtroppo, il peggiorare della crisi bradisismica che sta mettendo a dura prova i Campi Ardenti, ha fatto propendere gli organizzatori per la sospensione dell’edizione 2024 e per il conseguente trasferimento nel capoluogo.

Luciano D’Inverno è Fotografo professionista dal 1990, svolge attività di ricerca nell’ambito della fotografia di paesaggio. La sua ricerca è rivolta ad indagare la fenomenologia dello sguardo nella visione dei luoghi.

I lavori di Luciano Romano incentrati sulla rappresentazione dello spazio, sono conservati in numerose raccolte pubbliche e private, quali il Museo MAXXI a Roma, la Rauschenberg Foundation a New York, il Museo Madre a Napoli, l’ICCD a Roma.

Gabriella Ibello nel 2011 affianca alla sua attività di docente nei licei, iniziata nel 2000, l’attività di curatrice indipendente collaborando con gallerie d’arte e pubblicando saggi e interventi critici.

Main sponsor: Fotoema

Partner: Magazzini Fotografici, Leica Store Napoli, Cuori Flegrei – Imprese dei Campi Flegrei – I Colonnese Studio Bibliografico e Phlegraea Socialbookbar