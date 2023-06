AGORA’ – SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

Seconda edizione

CINEMA – MUSICA – TEATRO

Dal 22 giugno al 3 settembre 2023

Parco urbano

Via Panoramica – San Sebastiano al Vesuvio

Nell’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio arriva il concerto -evento Musicanti Ensamble con le canzoni di Pino Daniele suonate dai suoi storici musicisti. Spazio al cinema con i film “Mia” di Edoardo Leo, “The Fabelman’s” di Steven Spielberg e “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. A tutto jazz poi con l’Elisabetta Serio trio, special guest, Javier Girotto.

Dopo un’apertura col botto, Agorà San Sebastiano al Vesuvio ospita, il 28 giugno 2023 alle 21,15 al Parco Urbano di via Fellapane, il concerto- evento “Musicanti Ensamble” summer edition, un omaggio al grande artista Pino Daniele (prezzo del biglietto 5 euro +2 di prevendita). Live, sul palco, si esibiranno gli storici musicisti del Nero a metà: Fabio Massimo Colasanti alla chitarra, Alfredo Golino alla batteria, Elisabetta Serio al pianoforte, Simone Salza al sax e Roberto D’Aquino al basso. Insieme a loro ci saranno gli attori/cantanti protagonisti di “MUSICANTI: Il Musical” (che ha girato in lungo e in largo tutta l’Italia): Noemi Smorra, Rita Corrado, Alessandro D’auria, Francesco Viglietti. In scaletta tanti successi di Pino: ‘Na tazzulella ‘e cafe’, A me me piace’o Blues, I Say I sto‘cca, Napule è, Viento, Yes I know my way, Je so’pazzo e tanti altri. Le canzoni verranno riproposte con gli arrangiamenti originali e la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, stretto collaboratore di Pino Daniele.

Da programma, giovedì 29 giugno 2023 ore 21,15, sarà la volta del grande jazz con Elisabetta Serio trio in “Tè doy el gusto”. Sul palco saliranno: Aldo Capasso al contrabbasso, Leonardo de Lorenzo alla batteria e Special guest Javier Girotto sax soprano e baritono. La musica è per lo più originale, brani scritti dalla Serio, semplici e diretti nella loro complessità. Composizioni di ispirazione classica nella forma, jazz nell’improvvisazione, strizzando l’occhio al rock, ma soprattutto evolvendosi in una costante ricerca. Ospite d’eccezione per l’occasione il celeberrimo sassofonista Javier Girotto. Prezzo del biglietto 18 euro + 2 prevendita.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è anche grande cinema. Da programma, il 27 giugno sarà proiettato “Mia” con Edoardo Leo, il 30 giugno “The Fabelman’s” regia di S. Spielberg e il 1luglio, “Il sol dell’avvenire” di N. Moretti.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”: film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: [email protected]

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

Ufficio stampa: Enrica Buongiorno tel. 3288598396 [email protected]

PROGRAMMA Giugno 2023

Serata inaugurale, 22 giugno ore 21,15, concerto di Chiara Civello – Sono come sono Tour 2023

23 giugno film “Mixed by Erry” regia S. Sibilia/ospiti cast e i fratelli Frattasio

24 e 25 giugno film “La sirenetta” regia R. Marshall

27 giugno film “Mia” regia I. De Matteo

28 giugno evento “Musicanti Ensamble” il concerto con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti/ summer edition

29 giugno evento concerto “Elisabetta Serio trio – special guest Javier Girotto”

30 giugno film “The Fabelmans” di S. Spielberg

PROGRAMMA Luglio 2023:

1 luglio film Il sol dell’avvenire regia N. Moretti

2 luglio evento Carlo Morelli

4 luglio film Il primo giorno della mia vita regia P. Genovese

5 luglio evento concerto “Nick The Nightfly 5et feat. Simona Bencini”

6 luglio evento spettacolo “Ciro Ceruti”

7 luglio film I tre moschettieri – D’Artagnan regia M. Bourboulon

8 luglio film Il talento di Mr. Crocrodile regia J. Gordon, W. Speck

9 luglio film Rapito regia M. Bellocchio

11 luglio film The whale regia D. Aronofsky

12 luglio film Gli spiriti dell’isola regia M. McDonagh

13 luglio evento Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo

14 luglio film Scordato regia R. Papaleo

15 luglio film Tramite amicizia regia A. Siani

16 luglio film Il ritorno di Casanova regia G. Salvatores

18 luglio film Fast X regia L. Leterrier

19 luglio film La quattordicesima domenica del tempo ordinario regia P. Avati

20 luglio evento spettacolo di Paolo Caiazzo

21 luglio film John Wick 4 regia C. Stahelski

22 luglio film Il gatto con gli stivali 2 regia J. Crawford

23 luglio film Dalìland regia M. Harron

25 luglio evento spettacolo “Ultimo Stadio” con Marco Lanzuise e Salvatore Turco

26 luglio film “Air” regia B. Affleck

27 evento concerto di “Joe Barbieri 4th” tratto da Una storia vera live tour 2023”

28 luglio film “Non così vicino” regia M. Forster

29 luglio film “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern

30 luglio film “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone

FABIOMASSIMOCOLASANTIChitarra

ALFREDOGOLINOBatteria

ELISABETTASERIOPianoforte

SIMONESALZASax

ROBERTO D’AQUINO Basso.

Insieme a loro ci saranno gli Attori/Cantanti protagonisti del

Musical “MUSICANTI:Il Musical con le Canzoni di Pino

Daniele”:

Noemi SMORRA, Voce

Rita CORRADO, Voce

Alessandro D’AURIA, Voce

Francesco VIGLIETTI, Voce

Parteciperanno, inoltre, in alcuni Concerti ,come Special Guest altri

musicisti che hanno collaborato con Pino Daniele.