Casoria, parte il progetto What Woman Want

Casoria. What Woman Want, questo è il nominativo di un’interessante progetto riguardante la promozione delle pari opportunità, che sarà presentato a Casoria martedì 4 febbraio 2020 alle ore 10.00, presso la Biblioteca Comunale sita in via Aldo Moro 26, durante la conferenza dei servizi del Comune di Casoria.

Il progetto “What Woman Want”, finanziato dalla Regione Campania su fondi POR CAMPANIA FSE 2014-2020 e gestito dall’Impresa Sociale Home srl in associazione temporanea di scopo con l’Ambito Territoriale N18 (Casoria Capofila), Emclive, Sindacato Fisal, intende sostenere le donne nella complessa pratica di conciliazione tra la carriera lavorativa e la gestione familiare, offrendo loro dei servizi di supporto.

Il progetto che, nello specifico, è articolato su due parti: la prima riguardante l’attivazione di un Concilia Point, uno sportello dedicato all’erogazione di servizi gratuiti di sostegno all’occupabilità femminile, la seconda che consiste nella somministrazione di voucher gratuiti, spendibili nelle strutture accreditate dell’ambito per servizi di cura rientranti nelle fasce 0 – 36 mesi e 3 – 12 anni.

Di seguito si riportano le dichiarazioni del Sindaco di Casoria, Raffaele Bene e di Claudio Trucco, presidente della Impresa Sociale Home srl apparse sul portale “Il domenicale News”.

“Siamo molto contenti di aver dato impulso alla realizzazione di questo progetto – dichiara Raffaele Bene, Sindaco del Comune di Casoria, capofila dell’Ambito N18 -, presentato in Regione dalla precedente amministrazione e alla cui messa in opera concreta abbiamo dato un’accelerata importante”.

“What Women Want – dichiara Claudio Trucco, presidente della Impresa Sociale Home srl – risponde alle esigenze della mia generazione, che vede le donne impegnate nel mondo del lavoro, ma che ancora costituiscono l’asse portante della famiglia. A loro vogliamo alleggerire il carico di cura con la collaborazione dell’ambito N18, mostratosi sin da subito attento e collaborativo”.

Alla conferenza dei servizi interverranno Claudio Trucco, Presidente Impresa Sociale Home srl, Raffaele Bene, Sindaco di Casoria, Ornella Esposito, Assessore Politiche Sociali Comune di Casoria, Luisa Marro, Presidente Commissione Politiche Sociali Comune di Casoria, Laura Ruocco, counselor, APS “Le kassandre” – progetto conciliazione vita-lavoro Ercolano, Luigi Lavino , Segretario Genrale Fisal.

A moderare l’iniziativa sarà Massimo Trucco.

Fonte: Il Domenicale News