Prorogato al 25 novembre il bando “Uni.ON – Accendi il tuo futuro”: 70 borse di studio per studenti di Lombardia e Campania

Il bando nasce con la convinzione che il merito e la motivazione a continuare gli studi debbano essere premiati e chi vuole studiare debba essere messo nelle condizioni di poterlo fare.

Uni.ON è un’iniziativa promossa da UniCredit Foundation in collaborazione con Fondazione Don Gino Rigoldi che incoraggia e supporta giovani studenti e studentesse in difficoltà

socio-economica nel passaggio dalla scuola secondaria all’università, sostenendo l’iscrizione a corsi in area scientifica ed economica presso le università pubbliche in Italia.

L’investimento complessivo per questo progetto da parte di UniCredit Foundation è pari a un milione e mezzo di euro.



In questa prima edizione, "Uni-ON – Accendi il tuo futuro" (www.union-borsedistudio.it) è rivolto a studenti e studentesse frequentanti il 5° anno di scuola superiore in Lombardia e Campania. Per la regione Campania il progetto si avvale del supporto della Società Cooperativa per Azioni Le Nuvole. Per contrastare il fenomeno dei cosiddetti "Lost Einstein" (giovani con alto potenziale che, per via delle disuguaglianze di partenza, non hanno possibilità di realizzarsi) le borse di studio vogliono rappresentare in questo senso un'occasione di riscatto sociale. Inoltre l'accesso a carriere universitarie in discipline STEM registra in generale un basso tasso di iscrizione (pari al 27% degli studenti universitari), nonostante il tasso di occupazione tra i laureati in queste discipline sia superiore all'85%. Incoraggiare carriere universitarie di questo tipo vuole dire offrire maggiori possibilità di riscatto sociale, in termini di facilità di inserimento lavorativo e possibilità di svolgere professioni altamente qualificate e meglio retribuite.



• essere residenti in Italia

• presentare un ISEE 2024 inferiore o uguale a €22.000

Il premio prevede l’ammissione di 200 studenti e studentesse (100 per regione) alla Winter School, un percorso di preparazione e accompagnamento ai test di ingresso all’università, prevista nel corso del 5° anno scolastico in orario extra scolastico, preliminare all’assegnazione delle borse di studio. La Winter School sarà condotta in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi) e con l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.

Sarà possibile presentare la propria candidatura fino al 25 novembre 2024.

Tra i partecipanti e le partecipanti verranno selezionati i 70 beneficiari e beneficiarie (35 per regione) che riceveranno una borsa di studio di €5.000 all’anno per i primi tre anni del corso di laurea scelto e al quale sono stati ammessi.

“Come Unicredit Foundation crediamo che promuovere programmi di orientamento e sostegno alle fasce meno

inclini a proseguire gli studi universitari sia un punto decisivo per garantire a tutti e a tutte un equo accesso ai

propri sogni.” commenta Silvia Cappellini, Direttore Generale di UniCredit Foundation e prosegue: “I dati

nazionali sul numero di giovani laureati, se confrontati con quelli europei, possono sembrare scoraggianti, ma

per esperienza sappiamo che il cambiamento si genera passando da singole storie positive in grado di guidare

un movimento più ampio. È per questo che abbiamo lanciato Uni.ON, un progetto pilota che coinvolgerà 200

studenti in Lombardia e Campania, regioni dove i nostri partner hanno un forte radicamento territoriale.

L’obiettivo è creare una contaminazione positiva di best practice, con l’ambizione di ampliare l’iniziativa in

futuro sulla base dei risultati del primo anno.”

“Crediamo che l’istruzione sia il miglior investimento per il futuro di un ragazzo e di una ragazza – afferma

don Gino Rigoldi -. Lo studio, come diritto sancito anche dalla Costituzione, permette che nessun talento

possa essere sprecato per difficoltà sociali ed economiche e che tutti abbiano la possibilità di crearsi delle

opportunità. Pensiamo che offrire opportunità per far fronte alle emergenze sociali sia responsabilità di tutti.

UniCredit Foundation ha messo a disposizione le borse di studio per portare progettualità nella vita delle

ragazze e dei ragazzi che desiderano studiare: abbiamo accolto la loro sfida e l’abbiamo fatta nostra”.