News

Iran, Frattasi (Acn): “No segnali pericoli cyber imminenti per Italia”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Nell’immediatezza del conflitto scoppiato sabato abbiamo costantemente monitorato la minaccia per scorgere anche i segnali più deboli che potessero indicare un attacco contro il nostro paese. In questo momento dobbiamo pesare le parole ma non abbiamo segnali che ci dicano che c’e’ un pericolo grave e imminente per l’Italia anche dal punto di vista cibernetico, però sono dati che possono cambiare anche nel giro di poche ore o di pochi giorni”. Lo ha detto il direttore generale dell’Acn Bruno Frattasi a margine del CyberSec. “Noi comunque continuiamo a osservare con grande attenzione ciò che accade nel web e ciò che può accadere anche con riguardo alla nostra superficie digitale – ha aggiunto – lo facciamo attraverso una cooperazione stretta con tante amministrazioni, innanzitutto con quella dell’intelligence, poi naturalmente con la Polizia e la Difesa”.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump: “Iran ai Mondiali? Non mi interessa, sono...

Agsm Aim diventa Magis, debutto della nuova Brand...

Cybersicurezza, Gabrielli (Polizia Postale): “Tecnologia e privacy non...

Sinner e il retroscena sulla preparazione: “Mi sono...

Sostenibilità, il Salone della Csr 2026 riparte da...

Riscoperto a Roma un busto di Michelangelo dopo...

Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’

Premio Film Impresa, prosegue il racconto delle aziende...

Formula 1, si riparte con il Gp di...

Cybersicurezza, Momola (Engineering): “Colmare ritardo europeo”