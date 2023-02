Ragusa – Next School prima scuola primaria in Sicilia a offrire il Cambridge Primary

Next school diventa la prima scuola primaria in sicilia ad offrire l’importante curriculum cambridge primary

Next School, Scuola Primaria Bilingue di Ragusa, è stata selezionata da Cambridge Assessment International Education per offrire il programma di livello mondiale Cambridge Primary, unica Scuola Primaria in tutta la Sicilia.

Cambridge Primary è un programma educativo internazionale applicato in più di 1300 scuole primarie in oltre 110 paesi in tutto il mondo. È rivolto a studenti di età compresa tra 5 e 11 anni e sviluppa abilità e comprensione in inglese, matematica, scienze, ICT (Information & Communication Technologies) e Cambridge Global Perspectives, una materia interdisciplinare che ispira gli studenti a essere curiosi e pensare in modo indipendente.

Gli strumenti di valutazione vengono integrati in Cambridge Primary per aiutare gli insegnanti a identificare i punti di forza e di debolezza degli studenti e monitorare il loro sviluppo man mano che progrediscono attraverso l’istruzione primaria.

Christine Özden, amministratore delegato di Cambridge Assessment International Education, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che Next School è entrata a far parte della nostra comunità globale di scuole primarie di Cambridge, prima e unica in Sicilia, e non vediamo l’ora di instaurare una relazione lunga e produttiva con loro. Cambridge Primary avvia gli studenti in un viaggio educativo attivo e creativo, costruendo una solida base per le fasi successive dell’istruzione.”

Lorenza Schininà, fondatrice di Next School, commenta così questo importante traguardo: “Da Next School abbiamo sempre messo al centro l’importanza di apprendere la lingua inglese, fin dall’infanzia, come strumento per relazionarsi con il mondo e comprenderlo. Essere riusciti, dopo appena 5 anni di attività, a soddisfare gli stringenti requisiti richiesti da Cambridge Assessment International Education ed essere entrati a far parte di questa importante comunità è per noi un motivo di orgoglio e un ponte per collegare la nostra città al mondo intero.”

SU NEXT SCHOOL

Next School è una Scuola Primaria Bilingue di Nuova Generazione che mira a fornire ai bambini gli strumenti per diventare i cittadini del mondo di domani.

Oltre a erogare 14 ore di inglese settimanale con 3 insegnanti madrelingua, Next School applica le più efficaci metodologie didattiche attraverso un approccio multidisciplinare di tipo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) che permetta ai bambini di scoprire nuove connessioni stimolando la creatività e il Problem Solving.

Next School pone inoltre particolare attenzione allo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali, offrendo corsi di Pensiero Computazionale, Robotica e Informatica già dalle prime classi.

Per scoprire di più: nextschool.it

CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL EDUCATION

Cambridge Assessment International Education, parte dell’Università di Cambridge, prepara gli studenti alla vita, aiutandoli a sviluppare una curiosità informata e una passione duratura per l’apprendimento.

Il Cambridge Pathway offre agli studenti un percorso chiaro per il successo scolastico dai 5 ai 19 anni. Le scuole possono modellare il proprio curriculum in base a come vogliono che gli studenti apprendano, con un’ampia gamma di materie e modi flessibili per offrirle. Aiuta gli studenti a scoprire nuove abilità e un mondo più ampio e fornisce loro le competenze trasferibili di cui hanno bisogno per la vita, in modo che possano ottenere risultati a scuola, all’università e sul lavoro.

Per scoprire di più: www.cambridgeinternational.org