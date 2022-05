Il Quartetto Prometeo alla Chiesa di San Giorgio a Salerno

Prosegue con successo “Benedetta Primavera” il ciclo di concerti, ad ingresso libero e gratuito, che il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno sta proponendo presso la splendida Chiesa di San Giorgio in via Duomo a Salerno.

Dopo il sold out dei primi due spettacoli, sabato 21 maggio alle ore 20.00 è in programma l’esibizione del Quartetto Prometeo composto da Giulio Rovighi (violino), Aldo Campagnari (violino), Danusha Waskiewicz ( viola), Francesco Dillon (violoncello).

Il programma dell’esibizione prevede:

Suite ARCANA (trascrizioni Scarlatti/Sciarrino, Scodanibbio/Monteverdi,

Gesualdo/Fedele, Merula/Filidei)

Dmítrij Šostakóvič, Quartetto per archi n. 5 in si bemolle maggiore, op. 92

Franz Schubert, Quartetto per archi n. 14 in re minore, La morte e la fanciulla

La qualità degli spettacoli e la straordinaria partecipazione del pubblico confermano il successo di una programmazione emozionante e coinvolgente. I concerti a San Giorgio arricchiscono di cultura la movida salernitana diventando un ulteriore elemento di attrazione per la città nel fine settimana.

Ingresso libero e gratuito fino esaurimento posti disponibili.