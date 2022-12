A cento anni dal miracolo che salvò Linguaglossa dalla furia del vulcano

Il nuovo anno rappresenterà un momento importante per i fedeli di Sant’Egidio e in particolar modo per la comunità di Linguaglossa, alle pendici dell’Etna, che venera il Santo francese come proprio patrono.

Dal 17 giugno 2022 al 9 settembre 2023 è stato indetto l’anno giubilare egidiano, per celebrare il centenario dell’evento miracoloso. Il 17 giugno 1923, il pastorale di Sant’Egidio bloccò le lingue di lava che, dopo aver distrutto l’abitato della frazione di Catena, minacciavano Linguaglossa.

Un appuntamento importante che vuol celebrare non tanto la potenza del simbolo – il tanto conosciuto bastone – quanto la forza di una devozione così radicata e vera da unire un’intera comunità in preghiera, l’atto da cui ha realmente inizio il miracolo.

È in questo senso che il centenario di Linguaglossa non riguarda più solo il piccolo comune etneo ma diventa occasione, per i trenta comuni del progetto “I Cammini di Sant’Egidio”, per riscoprire le radici della propria devozione al Santo e dar vita a incontri e attività capaci di mettere in comune racconti, studi e tradizioni che riguardino il culto nei rispettivi territori. Se, infatti, a Linguaglossa Sant’Egidio è il santo del bastone e della lava, a Latronico (PZ) lo è della manna.

Il Miracolo di Linguaglossa, il culto e la devozione sono ben raccontati da Salvatore Puglisi, ideatore del progetto e autore del libro “I Cammini di Sant’Egidio” edito da Historica di Giubilei & Regnani e disponibile su Amazon e nelle librerie.