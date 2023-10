GIOBBE COVATTA AL TEATRO BOLIVAR SABATO 14 OTTOBRE

SABATO 14 OTTOBRE GIOBBE COVATTA CON “6° (SEI GRADI)” APRE LA #SUPERSTAGIONE 2023/2024 DEL TEATRO BOLIVAR DIRETTO DA “NU TRACKS”

Il grande comico napoletano torna con un nuovo spettacolo nel Teatro di Materdei tra satira e divulgazione scientifica, divertimento e severe consapevolezze sui grandi temi del nostro presente

Avrà inizio sabato 14 ottobre, alle ore 21.00, la #superstagione 2023/2024 del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da “Nu tracks”, con “6° (Sei gradi)” di Giobbe Covatta e la partecipazione di Ugo Gangheri. Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo dell’artista napoletano, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6′′. Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta.

Tutto ciò che vedremo nel corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. Ma come sarà il mondo la cui temperatura media sarà più alta di un grado rispetto ad oggi? E quando i gradi saranno due? E riuscire ad evitare aumenti superiori che porterebbero inevitabilmente alla nostra estinzione?

Il grande comico napoletano se lo è chiesto: modelli matematici applicati all’ecologia creati con solide basi scientifiche ci fanno nettamente pensare che i nostri più stretti discendenti avranno seri problemi e si dovranno adattare a (soprav)vivere in un pianeta divenuto assai meno ospitale, se non cercheremo di risolvere i problemi dell’ambiente, della sovrappopolazione e dell’energia, sin da oggi. Certo, l’uomo non perderà il suo ingegno e Giobbe si diverte ad immaginare le drammatiche e stravaganti invenzioni scientifiche, sociali e politiche, che metteremo a punto per far fronte ad una drammatica emergenza ambientale e sociale. Ne emergeranno personaggi di grande verve comica indaffarati a realizzare all’ultimo momento quello che noi avremmo dovuto fare da anni. E probabilmente i nostri discendenti ce l’avranno un po’ con i loro genitori, nonni e bisnonni; forse ci giudicheranno severamente e probabilmente troveranno estremamente ridicolo e pericoloso il nostro modo di vivere.

Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono, senza dubbio, i granndi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni. Un’occasione di divertimento ma anche per comprendere i motivi per cui è necessario agire oggi per evitare la nostra fine probabilmente entro un solo secolo.

Credits:

6° (Sei Gradi) di Giobbe Covatta e Paola Catella

Musiche: Ugo Gangheri (presente anche in scena)

Costumi: Chiara Defant

Produzione: Papero srl