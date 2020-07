Edizioni MEA e Live Performing & Arts presentano “Quarta di copertina” con lo smart reading de “Il dolore del Silenzio”

In diretta sulla pagina FaceBook di Edizione MEA e sul canale Youtube di Livenet News

giovedì 11 Giugno 2020 alle ore 19.00

Edizioni MEA insieme a Live Performing & Arts presentano il live reading digitale de “Il dolore del Silenzio” che si terrà il prossimo 11 Giugno 2020 alle 19.00.

In questo primo appuntamento in diretta l’attore Gabriele Saurio leggerà un estratto del volume che è una raccolta dedicata alla violenza di genere realizzata grazie alla collaborazione di 21 autori.

Il “dolore del silenzio” edito da Edizioni MEA nasce per dare voce a quel silenzio troppe volte sintomo di un dolore psicologico e fisico scaturito da una violenza che trova come vittime sempre più donne. Il senso di colpa, diventa poi autorassegnazione da cui scaturisce quasi sempre in un epilogo drammatico.

Alla presentazione interverranno anche Cristiana Barone e Franco Simeri rispettivamente autrice della prefazione del libro ed editore.

Ad affrontare le tematiche trattate nel libro ci sarà anche Patrizia Gargiulo, presidente dell’Associazione Donne per il Sociale Onlus.

L’incontro sarà moderato da Rosanna Astengo.

Durante la diretta e per tutta la settimana successiva sarà possibile acquistare il libro dal sito dell’editore con il 20% di sconto.

I protagonisti della diretta social

Gabriele Saurio // Attore, cantante e percussionista. In questo periodo d’emergenza causato dal Coronavirus, l’attore campano Gabriele Saurio ha dato il via a Palco Libero, un format web dove diversi artisti hanno scelto di raccontarsi attraverso gli aneddoti, in certi casi mai raccontati, della loro carriera. Un progetto che è stato reso possibile anche grazie a Vocazioni

Cristiana Barone // Giornalista e scrittrice, redattrice RAI e Caporedattrice per Telecapri News sempre attiva per il sociale e particolarmente impegnata nelle tematiche della violenza. Autrice di varie pubblicazioni.

Franco Simeri // Edizioni MEA, speaker e conduttore radiofonico, dopo tanti anni a Radio Kiss Kiss, dal 2014 a Radio Marte dove conduce “Scusate il ritardo”; con il suo “Buooon giorno giù dalle brande” delle sei dal lunedì al venerdì dà la carica giornaliera agli amici marziani. Da poco ha iniziato una nuova avventura come editore in Edizioni Mea.

Patrizia Gargiulo // Mediatore familiare e presidente dell’associazione Donne per il sociale Onlus. L’Associazione offre supporti legali, psicologici e di mediazione familiare gratuiti a donne e bambini vittime di violenza e uomini separati in serie difficoltà economiche.