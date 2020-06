Inaugurato il primo tunnel di sanificazione ed igienizzazione al Policlinico di Napoli

Un eccellente lavoro di squadra ha reso possibile, in un periodo di grandi difficoltà gestionali, un modello virtuoso di santificazione al Sud: La Techne S.r.l. di Napoli (società di progettazione, produzione ed innovazione nei campi dell’architettura Ingegneria & Design) fondata ed amministrata dal 1994 dal geometra Luciano Palazzo, grazie alla sua geniale intuizione e la Società FRASAL SERVICE s.r.l, (società di servizi di pulizia e sanificazioni) gestita, con esperienza pluriennale nel settore, dal Sig. Francesco Garofalo, in collaborazione con altri imprenditori italiani, quali Amedeo Cioffi e Bruno Incerti, tutti facenti parte del gruppo “DIAMOCI UNA MANO”, hanno proposto e reso possibile l’istallazione del primo ‘Tunnel di Sanificazione ed Igienizzazione’ per pazienti e personale medico, presso l’Unità Operativa Complessa Clinica di Dermatologia della A.O.U. del Policlinico di Napoli Federico II – Edificio 10.

Ieri mattina, l’inaugurazione con la partecipazione di tutto lo staff medico coinvolto in questa importante iniziativa:

Si ringraziano, pertanto, la Prof.ssa Gabriella Fabbrocini, Direttore Dermatologia Federico II; il Prof. Mario Delfino, Professore Dermatologia Federico II e la Prof.ssa Triassi Maria, Direttrice Dipartimento Sanità Pubblica e Dermatologia della Federico II, per la fiducia e la lungimiranza che hanno avuto nel dispensare la prima fornitura di un sistema di pubblica utilità.