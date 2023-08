Edifici Liberty nella lista UNESCO, la proposta di Corrado Monaca

Inserire gli edifici e le architetture in stile Liberty della Sicilia nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO e promuoverne la valorizzazione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future. È la proposta formulata da Corrado Monaca, in un saggio dal titolo “Implementare la rete Unesco del liberty”, in corso di stampa per Nemapress edizioni, con la prefazione dell’architetto Walter Macchi.

L’autore, professionista e operatore politico-culturale, si è occupato in un precedente lavoro dell’architetto Ernesto Basile (1857-1932), padre del Liberty e autore del trattato “Architettura, dei suoi principi e del suo rinnovamento” (1881) che rivoluzionò il concetto di progettazione degli edifici abitativi, includendo non solo gli spazi interni ed esterni, ma anche le luci, gli arredi e la decorazione delle pareti, insieme all’integrazione del paesaggio circostante con l’ambiente umano. Tra le opere architettoniche Liberty della Sicilia, Monaca elenca edifici pubblici e privati come il Teatro Massimo di Palermo, Villa Igea, Villa Florio dell’Olivuzza, Palazzo Utveggio, Villa Filangieri a Palermo. Ma Basile fu attivo oltre che nella Sicilia occidentale, anche nell’area iblea con la progettazione e la realizzazione di Palazzo Bruno di Belmonte a Ispica e del Villino Tantillo a Modica.

L’autore pubblica gli schizzi e i disegni originali di Palazzo Bruno di Belmonte del Basile e la copia della pianta ristrutturata recentemente a cura dell’architetto Salvatore Tringali.