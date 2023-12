DOMANI UN NUOVO APPUNTAMENTO DI “CHRISTMAS SYMPHONIA” A POMIGLIANO D’ARCO

DOMANI “CHRISTMAS SYMPHONIA” A POMIGLIANO D’ARCO

Nell’ambito della rassegna “Natale Insieme” del Comune di Pomigliano D’Arco, arriva un nuovo appuntamento della II edizione di “Christmas Symphonia”

Domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 19.30, si svolgerà un nuovo appuntamento di “Christmas Symphonia”, organizzato dall’associazione culturale Luna di Seta, all’interno della rassegna “Natale insieme” del Comune di Pomigliano d’Arco, presso la Chiesa di San Felice in Pincis (in via Abate Felice Toscano 13) Pomigliano D’Arco (Na). L’evento vedrà esibirsi il quartetto d’archi formato da Alfonso D’Aniello, Alessandro Paolillo, Luca De Angelis, Alfonso Comunale e la chitarra solista di Nino D’Amico.

Ingresso libero.