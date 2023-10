Al Teatro Serra “Non era goal” di Mauro Palumbo. Storia rocambolesca di calcio, amicizia e fede

“Non era goal” storia di calcio e fede di Mauro Palumbo con Pietro Tammaro, Mario Cangiano e Joao Santos inaugura la Stagione “Caldera Teatrale” del Teatro Serra. Dal 20 al 22 ottobre nello spazio di Fuorigrotta in Via Diocleziano 316. Per informazioni: [email protected], 347.8051793-320.3348355

Il Teatro Serra inaugura la Stagione 2023/24 “Caldera Teatrale” con “Non era goal”, rocambolesca storia di calcio, amore, amicizia e fede vissuta a tutta velocità, scritta e diretta da Mauro Palumbo e interpretata da Pietro Tammaro, Mario Cangiano e Joao Santos.

Appuntamento da venerdì 20 a domenica 22 ottobre (orari: venerdì alle 21:00, sabato alle 19:00, domenica alle 18:00) nello spazio culturale di Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Per informazioni: [email protected], 347.8051793-320.3348355.

La pièce mette in scena due appassionati tifosi del Napoli che dopo la sconfitta alla finale di Champions League, per un goal dubbio all’ultimo momento, decidono di rapire l’arbitro. Un gesto estremo, dal quale scaturisce un’esilarante successione di situazioni bizzarre.

«L’opera affronta il tema della violenza, oltre la passione. L’argomento calcistico è un pretesto per palare di amicizia, amore, fede e rapporti umani, deformati dal contesto nel quale viviamo, che è denso di rabbia. Viviamo nel tempo della rabbia, che non sembriamo essere più in grado di gestire; dal traffico ai rapporti di coppia, non riusciamo più ad esprimerci senza violenza, anche solo verbale e, secondo me, una riflessione su questo argomento, è necessaria – dice il regista – Naturalmente col sorriso sulle labbra; si tratta di una commedia, gli attori sono splendidi e il pubblico di divertirà, ma è un divertimento non scontato, che vuole porre degli interrogativi da condividere».

Il calcio, quindi, non come mero strumento di rivalsa nei confronti della vita, ma luogo metafisico nel quale invocare una Giustizia altrove assente, per ritrovarsi meno soli, per sorridere di sé e perdonarsi, reciprocamente, errori, mancanze, occasioni mancate, illusioni svanite.

Come un goal dubbio sul fischio finale.

“Non era goal”

di Mauro Palumbo, con Pietro Tammaro, Mario Cangiano, Joao Santos

Venerdì 20 ottobre 2023, ore 21:00

Sabato 21 ottobre 2023, ore 19:00

Domenica 22 ottobre 2023, ore 18:00