Per la prima volta in Campania il pianista Jae Hong Park, Premio Busoni 2021. L’artista sudcoreano a Capua apre i Concerti di Primavera

Tornano i Concerti di Primavera dell’associazione “Anna Jervolino”. Undici imperdibili appuntamenti da dall’11 marzo al 20 maggio 2023 tra il Museo Campano di Capua e il Museo archeologico di Calatia di Maddaloni.

Tanti gli ospiti di prestigio attesi nel ricco programma della kermesse musicale. Per il ciclo “Pianofestival” si esibiranno Jae Hong Park – Premio Busoni 2021, per la prima volta in Regione Campania – Enrico Pace, Olaf John Laneri, Massimiliano Damerini e Olga Domnina.

Per “Musica da Camera” ci sarà il Goldberg Quartet, formazione cameristica italiana emergente; per “Popular & Jazz” con il duo Emilia e Paolo Zamuner. Per la sezione “A-Solo” appuntamento con il chitarrista Stefano Palamidessi, mentre “Beethoven Project” spazio al Linos Piano Trio, che propone l’integrale dei trii beethoveniani.

Si parte sabato 11 marzo (ore 19,30) con il Premio Busoni 2021, il pianista Jae Hong Park, che si esibirà al Museo Campano di Capua.

Nato nel 1999 a Suwon, in Corea del Sud, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 7 anni, esibendosi in pubblico a 9 anni; attualmente si perfeziona con Daejin Kim presso l’Università delle Arti di Seoul.

L’artista sudcoreano si è affermato sulla scena internazionale dopo la vittoria del Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” del 2021.

Precedentemente aveva vinto il Gina Bachauer Youth International Piano Competition, il Cleveland Youth International Piano Competition e il Premio Arthur Rubinstein International Piano Masters Competition. Ha tenuto recital in Italia, Polonia, Spagna, Romania, Lussemburgo, Olanda, Argentina, Stati Uniti ed è stato ospite di importanti orchestre. Prossimamente effettuerà una tournée in Giappone e terrà concerti con prestigiose orchestre internazionali. Inoltre, a seguito del Premio Speciale per la Musica da Camera ottenuto al Concorso Busoni, effettuerà una tournée con il Quartetto Schumann. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo cd con Universal Music comprendente la Sonata Hammerklavier di Beethoven e le variazioni su un preludio di Chopin di Ferruccio Busoni.

La rassegna è sostenuta dal MiC – Direzione Generale Spettacolo e dalla regione Campania e si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei e del Museo Campano di Capua della Provincia di Caserta

Concerti di Primavera 2023

11 marzo – 20maggio

Capua Museo Campano

Maddaloni Museo archeologico di Calatia

CALENDARIO

Sabato 11 marzo 19.30

Capua Museo Campano

Pianofestival

Jae Hong Park pianoforte

Premio Busoni 2021

Schumann, Scriabin, Franck

_________________________

Sabato 18 marzo 19.30

Capua Museo Campano

popular & jazz

Zamuner&Zamuner duo

Emilia Zamuner voce

Paolo Zamuner pianoforte

…da Napoli a New Orleans…

____________________________

Martedì 04 aprile 19.30

Capua Museo Campano

Pianofestival

Enrico Pace pianoforte

Beethoven, Brahms, Schumann

_____________________________

Sabato 15 aprile 19.30

Capua Museo Campano

Musica da Camera

Quartetto Goldberg

Jingzhi Zhang&Giacomo Lucato violino

Matilde Simionato viola

Martino Simionato violoncello

con Olaf John Laneri pianoforte

Brahms, Schubert,Beethoven

______________________

Domenica 16 aprile11.30

Maddaloni Museo archeologico di Calatia

Musica da Camera

Quartetto Goldberg

Jingzhi Zhang&Giacomo Lucato violino

Matilde Simionato viola

Martino Simionato violoncello

Verdi, Ravel

__________________________

Domenica 16 aprile 18.30

Capua Museo Campano

Pianofestival

Olaf John Laneri pianoforte

Debussy, Mompou, Ravel

____________________________

Domenica23 aprile 11.30

Maddaloni Museo archeologico di Calatia

A-Solo

Stefano Palamidessi chitarra

Sor, Villa Lobos, Albéniz, Torroba

____________________________

Domenica 07 maggio 18.30

Capua Museo Campano

Pianofestival

Massimiliano Damerini pianoforte

Szymanowski, Debussy, Faurè, Chopin

______________________________

Sabato 13 maggio 19.30

Capua Museo Campano

Beethoven Project

Linos Piano Trio

PrachBoondiskulchok pianoforte

Konrad Elias-Trostmann violino

Vladimir Waltham violoncello

Beethoven

Trii op. op.1 n.1, op.70 n.1 e n.2

Integrale dei Trii per pianoforte, violino e violoncello di Beethoven – I concerto

__________________________

Domenica 14 maggio 18.30

Capua Museo Campano

Beethoven Project

Linos Piano Trio

PrachBoondiskulchok pianoforte

Konrad Elias-Trostmann violino

Vladimir Waltham violoncello

Beethoven

Trii op.1 n.1 e n.2, op. 97

Integrale dei Trii per pianoforte, violino e violoncello dei Beethoven – II concerto

_______________________________________________

Sabato 20 maggio 19.30

Capua Museo Campano

Pianofestival

Olga Domnina pianoforte

Scriabin, Garayev, Kancheli, Rachmaninov, Sviridov

_______________________________

BIGLIETTI

Intero 6.00 euro

Ridotto 3,00 euro (*)

*Ridotto per giovani fino a 25 anni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

0823 – 361801

[email protected]

www.autunnomusicale.com

f – autunno musicale

CAPUA – Museo Campano

0823 – 620076

MADDALONI – Museo Archeologico di Calatia

0823 – 200065