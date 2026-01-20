Video

Volano schiaffi e messaggi (non più) privati tra Trump e Macron

by Adnkronos
Lo scontro tra Emmanuel Macron e Donald Trump non nasce oggi, ma negli ultimi giorni è esploso in modo clamoroso. Dalle battute di Trump che imita Macron e rivela pressioni sui prezzi dei farmaci, al rifiuto francese di entrare nel “Board of Peace” promosso da Washington, seguito dalla minaccia di dazi al 200% sullo champagne. Mentre la tensione sale sulla Groenlandia, il colpo di scena: Trump pubblica messaggi privati di Macron. A Davos, il presidente francese replica duramente e chiama l’Europa a reagire. Non è solo uno scontro personale: è un test sulla natura dell’alleanza occidentale.

