Vittime civili di guerra, riconfermato Vigne alla guida dell’ANVCG

Il Centro Congressi Lingotto di Torino ha ospitato il 28° Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), che ha visto le riconferma per il prossimo quadriennio del Presidente Michele Vigne. Il Congresso è stato aperto dall’evento “Torino 1945-2025: Memoria e Pace a 80 anni dalla fine della guerra”, un momento dedicato ai bombardamenti che colpirono duramente la città durante la Seconda guerra mondiale, nell’80° anniversario della fine del conflitto, che ricorre proprio quest’anno.

