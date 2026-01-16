Video

Vicenzaoro January 2026, Zaia: “Conflitti pesano su comparto orafo”

by Adnkronos
“L’oro è un indicatore di un mondo in guerra. Si tratta di un comparto che per il Veneto vale oltre 6 miliardi di euro sul mercato internazionale: i conflitti hanno un peso In Veneto il comparto orafo è composto in gran parte da piccole e medie imprese, quelle che soffrono di più. La partita del prezzo dell’oro si trascina ormai da qualche anno, con un impatto significativo sulle aziende della filiera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto ed ex presidente della Regione, Luca Zaia, partecipando oggi alla prima giornata di Vicenzaoro, la manifestazione fieristica che accoglie l’eccellenza della filiera orafo-gioielliera e orologiera, in programma fino al 20 gennaio a Vicenza.

